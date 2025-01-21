2024 yılında toplam 1.124 yetişkin ağaç diken belediye, aynı yıl içinde 29 bin 774 m² yeşil alanı da şehre kazandırdı. Bu çalışmalar sayesinde, Türkiye genelinde kişi başına düşen 2,5 m² yeşil alan ortalaması, İnegöl’de 3,88 m²’ye ulaştı.

Belediye Başkanı Alper Taban, göreve başladığı günden bu yana hedeflerinin "İnegöl’ü yeşillikler oluşturulan bir şehir değil, yeşillerle çevrili bir şehir haline getirmek" olduğunu belirtti. Başkan Taban, 2024 yılı boyunca Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili kamuoyuna bilgi verirken, İnegöl’ün kişi başına düşen yeşil alan miktarıyla Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı.

İNEGÖL’DE 1 MİLYON 161 BİN 377 M2 YEŞİL ALAN VAR

Türkiye ortalamasında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2,5 m2 olduğunu belirten Başkan Alper Taban, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bu alanda çok güzel çalışmalar ortaya koyuyorlar. Koruluklarımız, yeşil alanlarımız her geçen gün arttırılıyor. Arkadaşlarımız planlamalarımız doğrultusunda geleceğe nefes olacak çalışmalar yapıyor. Bunun sonucunda da 2024 yılı itibariyle ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 3,88 m2 olarak gerçekleşti. Bu oran ülke genelinde 2,5 m2. 2024 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından üretilen reorganize yeşil alan miktarı 29 bin 774 m2. Yine 2024 yılında 1.124 adet yetişkin ağaç dikildi. 2024 yılı sonu itibariyle de ilçemiz sınırları içerisinde belediyemize ait yaklaşık 1 milyon 161 bin 377 m2 reorganize yeşil alanımız mevcut” dedi.

9 AYRI NOKTADA 29 BİN 774 M2 YEŞİL ALAN ÜRETİLDİ

Bu oranlara erişilmesinde katkı sağlayan çalışmalardan da söz eden Başkan Alper Taban, “Park Bahçeler Müdürlüğümüz 2024 yılında 9 ayrı alanda koruluk ve yeşil alan düzenlemeleri yaptı. Fatih Mahallesi Veliler Caddesi koruluk alan düzenlemesi ile Fevzi Çakmak Caddesi Yokuşlar Cami çevre düzenlemesi, Yunus Emre Mahallesi Efendi Sokak koruluk alan düzenlemesi, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Çimen Cami çevre düzenlemesi, Akhisar Mahallesi Samsa Çavuş Aile Sağlığı Merkezi çevre düzenlemesi, Yeni Belediye Hizmet Binası yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi, Heykel Meydanı yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi, Merkez Park Projesi yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi ile Gastro Kafe çevresi yeşil alan ve peyzaj düzenleme çalışmaları. 9 alanda toplamda 29 bin 774 m2 yeşil alan üretildi” diye konuştu.

KENT MEYDANI VE YENİ YAŞAM ALANI YEŞİLLE DONATILDI

Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan çalışmalardan şehrin yeni merkezi, Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı projesinin düzenleme çalışmalarının hem yeşil alan miktarına hem de şehrin modern meydanına ciddi katkı sağladığını söyledi. Bu alanda yapılan çalışmaları ayrıca paylaşan Başkan Taban, “Yeni Belediye Hizmet Binası çevresinde toplam 10.350 m2 yeşil alan üretildi. Uygulama sırasında mevcut ağaçlar korunurken, ilave olarak 42 adet yetişkin ağaç ve 10.820 adet çalı türü bitki dikimi gerçekleştirildi. Aynı zamanda bina içerisinde iç mekan bitkilerine de yer verildi. Heykel bölgesinde ise 3.400 m2 yeşil alanda çalışılarak 34 adet yetişkin ağaç ve 4.125 adet çalı türü bitki dikimi gerçekleştirildi. Merkez Park projesinin olduğu alanda 2.500 m2 yeşil alan üzerinde çalışıldı. 16 adet yetişkin ağaç ve 2.547 adet çalı türü bitki dikimi yapıldı. Gastro Kafe bölgesinde de 2.215 m2 yeşil alanda çalışılarak; 45 adet yetişkin ağaç ve 2.175 adet çalı türü bitki dikimi yapıldı” açıklamalarında bulundu.