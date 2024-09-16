Kaza saat 08.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Kurşunlu mahallesi köprülü Kavşağının altında meydana geldi. Diyarbakır ilindeki taziye ziyaretine giden 2 ailenin bulunduğu minibüs Bursa'ya dönmek üzere yola çıktı. Sürücü Mehmet Nur K.(49) yönetimindeki 16 Z 7325 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü altındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular Özcan G.(49), Şeyma G.(25), Muhammet G.(23), Şiyar K.(15), Sefanur K.(43), Hatip G.(52), Muhammet Mahmut Sudey G.(15), Güler G.(43) ve Emine Ö.(30) yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda 112, Polis ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Mahmut Sudey G.(15), ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi'ne sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ