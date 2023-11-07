Olay saat 20.30 sıralarında İnegöl OSB de faaliyet gösteren atık su arıtma merkezinin çamur kurutma bölümünde meydana geldi. Çamur kurutma merkezinde yaşanan arızayı gidermek için harekete geçen bakım görevlileri O.M (23) ve H.B(38), çalışma başlattılar. Kaynak sırasında çamur kurutma makinesinde patlama yaşandı. Patlama sonucu 2 işçi de ağır yaralandı. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. İtfaiye ekipleri patlama sonucu yaşanan küçük çaplı yangını söndürdüler. Vücutlarında 2. Derece yanıklar oluşan yaralılar, ilk tedavinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiler.

Haber Merkezi