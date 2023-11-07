PROJECİ, HEYECANLI, ÇÖZÜM ODAKLI, PRATİK, TEŞKİLATÇI VE ORGANİZASYONCU KİMLİĞİYLE TANINAN BÜLENT TEMELLİ KİMDİR?

İnegöl siyaset ve sosyal hayatının sevilip, sayılan bir ismi olan Bülent TEMELLİ, 1963 doğumlu olup, ilk, orta ve lise eğitimini İnegöl’de tamamlamıştır. Uzun yıllar ara verdiği siyasi hayatına 2004 mahalli seçimlerinde AK Parti’den İnegöl Belediye Başkanlığına aday adayı olarak başvurarak yeniden başlamıştır. 2005 yılında yapılan kongrede Burhan Alıcı başkanlığındaki ilçe yönetim kuruluna girerek bu dönemde Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ekim 2008 yılında yapılan ilçe kongresinde de Ak Parti İnegöl İlçe Başkanlığına seçilmiştir. 2014 yılına kadar 3. ve 4. Kongre dönemlerinde kesintisiz olarak 6 yıl boyunca başarılı bir şekilde bu görevi sürdürmüştür. Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman’ın Bursa İl Başkanlığı döneminde ise AK Parti Bursa Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

1986 yılında ilk girişimcilik hamlesini gerçekleştirerek ticaret hayatına atıldı. 1991 ve 1995 yılları arasında İnegöl için önemli değerlerden birisi olan İMASKO kooperatifinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yaptı. Eğitimin ve bilginin İnegöl’de artması için uzun yıllar İnegöl Halk Kütüphanesi Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

Aynı zamanda İnegöl’ün ekonomik ve ticari hayatına yön veren önemli kurumlardan birisi olan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda Meclis Üyeliği yapmıştır. Hamzabey'de kurulu Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin öncülüğünü ve kurucu müteşebbis yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. İnegöl ekonomisinin itici gücü olan mobilya, ağaç işleri ve mobilya yan sanayisinin gelişimi ve tanıtımıyla ilgili ilk toplu katalog yapımı ve dağıtımını gerçekleştirmiş. Firmasının öncülüğünde Yunanistan pazarında İnegöl mobilyasının tanınmasını sağlamış ihracatın öncülüğünü yapmış ve bu şekilde daha birçok projeye de imza atmıştır. İnegöl Mobilyası’nın bir dünya markası olarak tanıtılması ile ilgili çalışmalar sürdürmüştür. Bu amaçları yerine getirebilmek için kurulmuş olan MODEF’in kuruluşundan itibaren içinde almış olduğu aktif rol ile MODEF’in bugüne gelmesinde önemli katkıları olmuştur.

Özel sektör yatırımları olan İMOTİM AVM ve MOBİLİMO AVM’nin İnegöl’e kazandırılmasında rol oynamıştır. Bu Avm'lerde özellikle esnaf ve tacirin ürünlerini sergileyebilme ve müşterilerini ağırlayabilmelerini sağlayarak, mobilyacılarımız için önemli bir pazarın oluşmasına vesile olmuştur.

Tüm bu öne çıkan büyük projeler ve diğer gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların ardından İnegöl Mobilya, Ağaç İşleri ve Mobilya Yan Sanayi’nin ölçeğini büyütmek, şehir içerisinde kalmış sağlıksız koşullardaki üretim alanlarından çıkartmak, yenilikçi ve AR-GE’ye dayalı üretimin arttırılarak İnegöl’de katma değerli ekonominin büyümesi için İMASKOP Sanayi Sitesi Kooperatifi Kurucu Üye ve Başkan Vekili olarak çalışma yapmaktadır.

Kariyeri boyunca gerçekleştirdiği ve İnegöl’e kazandırdığı projelerden dolayı İlçe halkı tarafından “Projeci Başkan” olarak bilinen Temelli, aynı zamanda çözüm odaklı, eleştiriye, öneriye açık, uzlaşmacı ve insani yaklaşımı ile tanınmaktadır. Şu anda farklı sektörlerdeki ticari girişimlerine ve İMASKOP’da faaliyetlerine etkin bir şekilde devam eden Bülent Temelli 3 çocuk babasıdır.

MURAT AVCİ