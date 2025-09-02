Kısa adı İSDEP olan İşgücü Piyasasına Geçisin Desteklenmesi Projesi’nin 2’ncisi duyurulara çıkıldı. Gerek Ankara’da Genel Müdürlük gerekse de Bursa ve ilçelerinde İş-Kur aracılığı ile İSDEP-2 projesi hakkında işletmelere telefonlarla bilgi veriliyor.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için (Suriyeli, Afgan ve Ukraynalı vb.) Mali Yardım Aracı (FRIT-2) kapsamında finanse ettiği proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Dünya Bankası teknik desteğiyle, Türkiye İş Kurumu ile Türk Kızılay’ı tarafından yürütülecek.

Türk ve yabancı uyruklu vatandaşlar bu istihdam paketinden faydalanabilecek. Türkiye Devleti gelen bu yabancı fona aracılık edecek. Kasasından para harcamayacak. Projeden Geçici Koruma, Uluslararası Koruma ve Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi statüsüne sahip yabancıların yanı sıra Türk vatandaşları da faydalanabilecek.

İşverenler; istedikleri vasıftaki çalışanları kendileri bulabilecek. Oldukça basit bir yöntemle vatandaşlar İş-Kur aracılığı ile 6 aya kadar asgari ücret desteği alabilecek.

Başvuru şartları için İş-Kur İnegöl Hizmet Merkezi’nden ya da 0224 715 78 26 telefondan bilgi alabilirsiniz.