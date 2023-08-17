Türkiye'nin çeşitli illerinden İnegöl'e gelip hasat işlerini yapan tarım işçilerinin çocuklarına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince destek eğitimi veriliyor.

Kaymakam Eren Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte eğitim gören çocukları ziyaret etti.

Çocukların yüzlerinin güldüğünü gören Kaymakam Eren Arslan, "Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan mevsimlik tarım işçisi ailelerimizin çocuklarına yönelik olarak açtığımız destek kurslarımızı ziyaret ederek geleceğimizin umudu çocuklarımız ile sohbet etme imkanı buldum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.