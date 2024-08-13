TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

İnegöl-Ankara karayolu üzerinde Kınık köyü mevkiinde doğada gezinti yaparken Murat Arıç isimli vatandaşın tesadüfen keşfettiği maden suyu kaynağı, yıllar sonra ülkenin en köklü içecek markalarından birine dönüştü.

O yıllarda Çitli köyünden akan doğal maden suyu kaynağı nedeniyle bölge insanları maden suyunun önemine vakıftı. Bu yeni keşif bambaşka yolculuğa neden oldu.

1950 yılında gerçekleşen bu keşfin mimarı Murat Arıç, o günlerde doğal maden suyu kaynağını ekonomiye kazandırmak için kolları sıvadı. O günlerde mahalle aralarında süt satıldığı gibi doğal maden suları da satılıyordu.

Uludağ’ın eteklerinde ki bu eşsiz vadiden çıkan doğal kaynak maden suları kısa sürede bölge halkı tarafından beğenilince, maden sularının şişelenmesine karar verildi. Murat Arıç, önemli bir girişimcilik örneği sergileyerek gelecek nesillere önemli bir miras bırakacaktı.

ECZANELERDE ŞİFALI SU OLARAK SATILIYORDU

Suyun keşfinden tam 2 yıl sonra şişelenen maden suları eczanelerde şifalı su olarak satılmaya başlandı. Murat Arıç bulunduğu bölgede köyün ismini verdiği Kınık maden suları için 1955 yılı markalaşma yolunda atılan ilk adım oldu.

Kınık maden suyu öylesine çok sevilmişti ki ünü İnegöl’den önce bölgede ki illere sonra da yavaş yavaş tüm ülkeye yayılmaya başlandı.

DÜNYA MARKASI OLMAK İÇİN ADIM ATILDI

1965 yılında ise Murat Arıç’dan sonra yönetime M. Rauf Arıç’ın geçmesinin ardından Kınık Maden sularının bir dünya markası yolunda önemli adımlar atıldı. Makineleşme ve tesisleşme yolunda atılan adımlar ve pazarlama stratejisi ile önce Tüm Türkiye’ye sonra da bir çok ülkeye Kınık Maden sularının satışları gerçekleşti. 1972 yılında Kınık Maden Suları A.Ş. ünvanı aldı. Tesadüfen keşfi yapılan maden suyu artık ihracatı yapılan bir markaya dönüştü.

3. KUŞAK İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

1993 yılında M. Rauf Arıç’ın vefatı sonrası şirket yönetiminde görevi eşi Bilgi Arıç ve 3. Nesli olan evlatları Berna Arıç Çokusuğlu, Didem Arıç Kurdoğlu ve Ceyhun Arıç aldı.

Gençleşen kadronun yeni stratejik hamleleri ile önemli ilklere imza atıldı. 1994 yılında teknoloji ve büyüme çağının ilk adımları atıldı. Genç kadro dinamik yapısı ve profesyonel yaklaşımları ile Kınık Maden Sularına büyük bir değer kazandırdı.

MEYVELİ MADEN SULARI ÜRETİMİ BAŞLADI

2003 yılına gelindiğinde ise meyveli maden sularının üretimine start verildi.

KINIK GÜNDE NE KADAR MADEN SUYU ÜRETİYOR?

2000 yılının başında yenilenen ve genişletilen fabrika binası ve makine parkıyla Kınık, 27 bin metrekare açık ve 9 bin 500 metrekare kapalı alanda 4 hat üretim yapıyor. Bu üretim hattının dolum kapasitesi ise saatte 165 bin şişe. Kınık ürünlerinin üretimi 3 vardiya ile 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. Bu devasa üretimler sonrası Kınık Maden suları Türkiye’nin en büyük maden suyu işletmelerinin başında yer aldı.

KINIK MADEN SUYU NEREDE ÜRETİLİYOR?

Kınık Maden Suları İnegöl-Ankara karayolu 14. Kilometrede yer alan Kınık Köyü sınırlarında ki alanda üretim yapıyor. Şirket ise Balat Mahallesi Sanayi Caddesi No:433 İç Kapı No:32 Nilüfer / BURSA adresinden yönetiliyor.