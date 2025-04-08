İnegöl'deki gönüllü gençlerin aylar süren hazırlıkları ve özverili organizasyonlarıyla şekillenen proje, aynı zamanda Türk kültürünü tanıtmak amacıyla bir dizi kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikler arasında ebru sanatı ve Türk sokak oyunları gibi geleneksel Türk kültürünü yansıtan aktiviteler yer aldı.

Proje süresince, İnegöl Gençlik Merkezi gönüllüleri, sadece eğitim materyalleri temin etmekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini artırmaya yönelik çeşitli aktivitelerde de bulundular. Güzergahlarında yer alan Sofya, Ohrid, Selanik ve Kavala şehirlerinde Osmanlı mirasını yansıtan tarihi eserleri ziyaret eden gönüllüler, kültürel bağları güçlendiren bir deneyim yaşadılar.

Proje, 31 gönüllü genç, 1 proje koordinatörü, 2 görevli personel ve 1 gençlik merkezi müdürü olmak üzere toplam 35 kişilik bir ekip tarafından hayata geçirildi.