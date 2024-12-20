İnegöl İHH tarafından temin edilen gıda, giysi ve yakıtların olduğu 3 yardım TIR'ı dualarla uğurlandı.

Bursa İHH Yönetim kurulu üyesi Abdülmelik Yalvarıcı tırlar yola çıkmadan önce şu ifadere yer verdi:

Allah'a hamdolsun ki bu güzel cuma gününde İnegöl'de bu infiakları gönderme görevinde Allah bizleri buluşturdu.

Allah'a hamd ediyoruz bunun için.

Bir diğer hamdınız da yaklaşık olarak son dönemlerde hadi 13 yıldan bahsediliyor ama televizyonlarda haber kanallarında veya haberlerde de görmüş olduğunuz üzere 13 yıl değil aslında 60 yıldır zulüm çeken, mazlum olan boynu bükük tabiri caizse binlerce yüzbinlerce insanın toplu mezarlara gömüldüğü cezaevlerinde işkencelere maruz kaldığı yakın tarihimize de son 13 yılda zalim rejimin uçakları tarafından çoluk çocuk demeden bombalanan cesetleri paramparça olan medeniyet şehirleri olan diyarlarımızın yıkılmasına şahit olduk.

Sonuçta cenabı Allah Zafer nasip etti.

Cenabı hak mazlum halkın yüzünün gülmesini nasip etti.

Biz de bu zaferi ortak olduk.

İnegöl'den defalarca bu tırları bu meydanlardan gönderdik, dualar ettik.

Suriye'nin özgürlüğü için cenab-ı hakk'a niyazda bulunduk. Allah'a hamdolsun bu özgürlüğü hep beraber yaşıyoruz .

Bugün de inegöl'den Allah nasip etti Suriye'nin zaferine 3 tane yardım tırmı gönderiyoruz. Bu yardımları yapan tüm İnegöllü hemşerilerimize , bütün kardeşlerimize , mazlum dostlarına ensar İnegöl halkına İHH dostlar şubesi olarak İnegöl şubesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Cenabı hak yapmış olduğunuz yardımları kabul etsin inşallah diyorum.

Yalnız şunu da beyan etmek istiyoruz ki burada bu sefer evet büyük bir zafer büyük bir kazanç ama Kudüs'ün özgür olmadığı Kudüs'ün zaferinin içinde olmadığı bir zafer bizim için eksik bir zaferdir. İnşallah bütün duyarlılığımızla, tüm hissiyatımızla, bütün niyazımızla dualarımızla bundan sonra bu süreçte Kudüs'ün özgürlüğü için de mücadele edeceğiz gayret göstereceğiz.

Konuşmanın ardından yapılan dualar eşliğinde yardım TIR'ları yolcu edildi.