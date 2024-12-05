Türk siyaset tarihinde ilklerin şehri olan İnegöl, bugüne kadar çok sayıda ismi siyasetin önemli kademelerine getirdi. Her ne kadar mobilya şehri olup, köftesiyle ünlense de spor, sanat ve siyaset alanında önemli isimler ülkenin tanınan kişileri arasında yer aldılar.

Türk siyaset tarihine damga vuran isimler arasında en çok bilinenleri ise Ahmet Türkel, Hikmet Şahin, Ahmet Sünnetçioğlu ve Alinur Aktaş oldu.

Ahmet Türkel, İnegöllü ilk bakan, Ahmet Sünnetçioğlu İnegöllü kimliğiyle ilk Siyasi Parti Genel Başkan Yardımcılığı, Hikmet Şahin ve Alinur Aktaş’ta yine yaptıkları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlıklarıyla yakın tarihin ülkece tanınan ünlü siyasetçileri oldular.

Ancak siyasette İnegöllü kimliğiyle ünlenen ilk isim bir kadın siyasetçi oldu. Atatürk’ün bugün 90. yılının kutlandığı 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıması sonrası, meclise giren ilk kadın vekillerden biri İnegöllü Ayşe Şekibe İnsel’di.

Çiftçilikle uğraşan bir ailenin kızı olan İnegöllü siyasetçi, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’yle (CHP) birlikte Türk siyasetinde önemli devrimlere imza atan kadroda yer aldı.

Ülkenin kurucusuna yol arkadaşlığı yapan Ayşe Şekibe İnsel, kadınların ilk kez oy kullandığı 8 Şubat 1935 yılında milletvekili olan 17 kadından biri oldu. Meclise giren diğer kadın milletvekilleri ise şunlardır;

Mihri Pektaş (Malatya), Hatı Çırpan (Ankara), Türkan Örs Baştuğ (Antalya), Meliha Ulaş (Samsun), Sabiha Gökçül Erbay (Balıkesir), Hatice Özgener (Çankırı), Sabiha Görkey (Sivas), Huriye Öniz Baha (Diyarbakır), Fatma Memik (Edirne), Bahire Bediş Morova Aydilek (Konya), Nakiye Elgün (Erzurum), Mebrure Gönenç (Afyon), Fakihe Öymen (Ankara), Benal Nevzat İştar Arıman (İzmir), Ferruh Güpgüp (Kayseri) Seniha Hızal (Trabzon). Fatma Esma Nayman (Seyhan).