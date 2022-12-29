Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kasım ayında 1437 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 56 milyar 905 milyon 730 bin 894 lira olarak hesaplandı. İnegöl’de ise 11 projeye 259 milyon 775 bin 504 lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kasım 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kasım ayında 1437 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 56 milyar 905 milyon 730 bin 894 lira olarak hesaplandı.

Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 902 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Öte yandan, sabit yatırım tutarı 397 milyon 953 bin 438 lira olan ve 1979 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 45 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 275 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 188 milyon 799 bin 804 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 17 oldu.

İNEGÖL’DE KASIM AYINDA TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR

Aracıkan Koltuk Mobilya firmasına modernizasyon, tevsi için 9 milyon 523 bin lira, Bahri Sevinç Orman Ürünleri şirketine elektrik enerjisi üretimi-GES için 10 milyon 129 bin 563 lira, Baleno Orman Ürünleri şirketine mobilya imalatı için 4 milyon 490 bin lira, As Hira Mobilya şirketine mobilya imalatı için 4 milyon 95 bin 339 lira, Altınzambak Tekstil şirketine Elektrik Enerjisi Üretimi (Çatı GES) için 13 milyon 91 bin 800 lira, Astra Metal Mobilya Malzemeleri şirketine mobilya imalatı için 6 milyon 298 bin 841 lira, Pera Sac İşleme Merkezi şirketine mobilya imalatı için 6 milyon 335 bin 81 lira, Parlakoğlu Mühendislik şirketine mobilya imalatı için 13 milyon 234 bin lira, Ertaş Modern Mobilya şirketine mobilya imalatı için 122 milyon 529 bin 104 lira, Adar Mobilya şirketine mobilya imalatı için 45 milyon 890 bin 210 lira, Altınzambak Tekstil şirketine mobilya imalatı için 24 milyon 158 bin 566 lira verilecek.

TUTARLARIYLA ÖNE ÇIKAN YATIRIMLAR

Aldridge Mineral Madencilik AŞ'nin Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki 2 milyar 342 milyon 727 bin 660 liralık yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. MLSH İnşaat Turizm Bilişim Teknolojileri Tarım Hayvancılık Enerji İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ, İzmir Dikili'de huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi için 2 milyar 320 milyon liralık yatırım için teşvik belgesi aldı. Ecogreen Elektrik Enerji Üretim AŞ'nin de Niğde'nin Bor ilçesindeki 1 milyar 719 milyon 619 bin 769 liralık güneş enerji santrali yatırımı için teşvik belgesi verildi.