İnegöl ilçesinden gittiği İznik gölüne serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, gözyaşları arasında defnedildi.

Olay dün saat 19.00 da İznik'in Göllüce mahallesi mevkiinde İznik gölünde meydana geldi. 18 yaşındaki Nurullah Adak, kuran kursu organizasyonu ile İznik gölüne serinlemeye gitti. 36 gencin bulunduğu etkinlikte göle giren genç, bir anda suda kayboldu. Kuran kursu eğitmeni genci kurtarıp 112'ye haber verdi. Ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

genç, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Aileye teslim edilen gencin cenazesi İnegöl'e getirildi. Gencin cenazesi cuma namazını müteakip Yeni mahalle camiinde kılınan cenaze namazının Alanyurt mezarlığında defnedildi.