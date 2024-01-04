Genelde il hakemi olarak görev yapan İnegöllü hakemlerde, ayrıca bölgesel yardımcı hakem olarak görev yapanlarda var. İnegöllü hakemlerden bölgesel yardımcı hakem İsa Korkmaz, il hakemleri Hasan Canlısoy, Onur Arı, Ensar Yıldız, Haldun Sevinç, Uğurhan Pehlivan, Halil Çakal, İbrahim Gözütok, Murat Öner, Serkan Yaşa, Nevzat Karaca. Aday hakemler ise Hüseyin Kapıcı ve Samet Ateş.

2024 yılı Ocak ayında yapılacak olan terfi mülakat sınavında il hakemleri arasına Onur Arı katılacak. Terfi etmesi halinde ise bölgesel hakem klasmanında Bursa'yı temsil edecek. Tüm hakemlerimize başarılar dileriz.