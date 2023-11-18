Ak Parti'de yerel seçim süreci devam ediyor. Belediye Başkan aday adaylığı için Kamuran Tanrıverdi'de evraklarını tamamlayarak Ak Parti İlçe Teşkilatına teslim etti

Kamuran Tanrıverdi kimdir ?

1983 yılında Muş'un Malazgirt ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te, liseyi Malatya'da okudu.

Düzce Üniversitesi'nden mezun olan Kamuran Tanrıverdi 2003 yılında İnegöl'e yerleşti. Çeşitli Mobilya firmalarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra 2012 yılında bugün hale faaliyette bulunan Kamsan firmasını kurdu. Geçtiğimiz dönemlerde İnegölspor , Doğugücü ve Geçlergücü kulüplerinde yöneticilik yapan Kamuran Tanrıverdi evli ve 4 çocuk babasıdır.

Seher Yaşa