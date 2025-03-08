Candess Mobilya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü özel bir etkinlikle kutladı. Şirket, kadın çalışanlarına duyduğu minnettarlığı göstermek amacıyla onlara özel hediyeler ve zarif güller takdim etti.



Düzenlenen etkinlikte, kadınların iş hayatındaki önemine vurgu yapılırken, Candess Mobilya’nın kadın çalışanlarına sunduğu destek bir kez daha gözler önüne serildi.

O’NLAR BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanvekili Özge Fidanverdi, Candess Mobilya’nın her zaman çalışanlarının yanında olduğunu belirterek, “Biz büyük bir aileyiz, Candess Mobilyanın büyümesine katkı sağlayan her birey bizim için çok değerli. Gurur duyduğumuz kadınlarımız ise bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

BİRLİKTE YENİ HİKAYELER YAZACAĞIZ

Kadın çalışanlarına en iyi çalışma ortamını sunmayı ilke edindiklerini belirten Özge Fidanverdi, “Kadın çalışanlarımızın emeği ve zarafeti, şirketimizin gelişmesine, marka değerimizin artmasına katkı sağlıyor. Onların varlığı, bizi daha da güçlü kılıyor. Biz kadınlarımızla birlikte yeni hikayeler yazacağız. Kadınlarımızı sadece özel dünlerde değil, her zaman önemseyen bir firmayız. Candess Mobilya olarak, kadınlarımızın hak ettikleri değeri görmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün sembolik olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle onları ödüllendirmek istedik. Ancak onlar bizim için varlıklarıyla hep ödül oldular. İyi ki varlar” diye konuştu.