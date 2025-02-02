İnegöl 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan kararla, İnegöl’de faaliyet gösteren Kiraz Modern Mobilya E-Ticaret Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Osman Kiraz Mobilya ve Mobilya Malzemeleri İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti. iflas etti.

Mahkeme, her iki firmanın iflasına karar vererek, iflasın 27 Aralık 2024 saat 10:00 itibarıyla açılmasına hükmetti. Kararın, konkordato talep eden firmalara tebliğ edilmesinin ardından, itiraz eden diğer alacaklılar için ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde temyiz hakkı tanındı.

Mahkeme kararı, Yargıtay ilgili hukuk dairesine temyiz edilebilecek.