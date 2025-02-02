İnegöl Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından Burhaniye Mahallesi'nde yer alan kamu konutlarına yönelik satış ihalesi yapılacağı duyuruldu. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak olan ihale, 11 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

İhale Detayları:

Satışı yapılacak taşınmazlar, Avlulu Beş Katlı Beş Daireli Betonarme Apartman olarak tanımlanıyor. Taşınmazlar, Bursa İnegöl Burhaniye Mahallesi’nde yer almakta ve aşağıdaki bağımsız bölümler için ihale düzenlenecek:

Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm: 90 m², Tahmini Satış Bedeli: 1.500.000 TL, Geçici Teminat: 150.000 TL 2. Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm: 108 m², Tahmini Satış Bedeli: 1.700.000 TL, Geçici Teminat: 170.000 TL 4. Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm: 108 m², Tahmini Satış Bedeli: 1.750.000 TL, Geçici Teminat: 175.000 TL

İhale Tarihleri:

İhaleler 11 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve her bir bağımsız bölüm için ihale saatleri sırasıyla 10:00, 10:30 ve 11:00 olarak belirlenmiştir. İhaleler, İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası'nın 3. katındaki İnegöl Milli Emlak Şefliği odasında yapılacak.

Başvuru Şartları:

İhaleye katılacak kişilerin, belirtilen geçici teminatı yatırarak gerekli evrakları (kimlik belgesi, yerleşim yeri belgesi, vekaletname vb.) eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerekiyor. Ayrıca, satışa çıkartılan taşınmazların deprem güvenliği ile ilgili olarak, alıcılardan Deprem Yönetmeliği'ne ilişkin taahhütname alınacak. İhaleyi kazananların tapu kayıtlarına, taşınmazın "deprem mevzuatına uygun şekilde güçlendirme, tadilat veya inşaat yapılması" gerektiği notu düşülecek.

İhale Koşulları ve Diğer Hususlar:

İhalede sunulan taşınmazların satış bedeli peşin ya da taksitle ödenebilir.

Satış bedelinin 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1, 5 milyon TL-10 milyon TL arası için %0,5, 10 milyon TL’yi aşan kısmı içinse %0,25 oranında döner sermaye ücreti alınacaktır.

İhaleye katılacakların, posta yoluyla başvurabilecekleri ancak bu başvuruların geçerli olması için teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması gerektiği hatırlatılmaktadır.

Başvuru ve İhale Bilgileri:

İhale ile ilgili tüm detaylara ve başvuru şartlarına İnegöl Milli Emlak Şefliği ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sitelerinden ulaşılabilir. Ayrıca, şartname ve ihale dosyaları, İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası’nda ücretsiz olarak görülebilir.