Taksit sayılarının düşmesini değil, artmasını isteyen İnegöllü mobilyacılar Ankara nezdinde çalışma başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkan Özcan Ayhan, “Mobilyada taksit sisteminin kalkmaması için gerekli başvurular yapıldı. Biz de bu başvuruların arkasındayız” dedi.

Merkez Bankasının kredi kartı komisyonuna getireceği tavan fiyat uygulaması mobilya tedarikçilerini harekete geçirdi. Suntacılar, sünger, kumaş, nalbur, aksesuar satışı yapan firmalar başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren mobilya yan sanayi firmaları, müşterilerine uyarı yazısı göndermeye başladı.

Konuyu değerlendiren yapan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkan Özcan Ayhan, “Şu ana kadar resmileşmiş bir şey yok. Ama böyle bir konuşma var. Bakan Mehmet Şimşek şu an kredi kartlarıyla ilgili böyle bir çalışmamız var demedi. Hatta taksit sayıları mobilya ve perakende sektöründe azaltılacak, baya etkileyecek gibi bir endişe vardı. TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç’in de konuyla ilgili bir yazısı var. Kaldırılmaması gerektiğine dair tavsiyesi var. Biz de aynen bu görüşe katılıyoruz. Çünkü Ramazan bayramından sonra düğün sezonu başlıyor. 600-700 bin liraya yakın bir evlenme cemiyeti oluyor. Sadece mobilya değil, beyaz eşya, perde, halı, kuyumcu vs. birçok sektörü ilgilendiren bir toplu mevsimsel düğün sezonu. Biz bu sezondan hakkımıza düşen payı almak istiyoruz. Gençleri de zor durumda bırakmamak için mobilyada taksit sisteminin kalkmaması için gerekli başvurular yapıldı. Biz de bu başvuruların arkasındayız. Sezonumuz bizim için sıkıntılı başlamasın. Ekonomi ancak ticaretle, ihtiyaçları almakla düzelir. Bizim de ürettiğimiz ürünler bir ihtiyaçtır. Biz taksit sayılarının artırılmasını talep ediyoruz. Hem de genelde bir kota koyularak Türkiye genelinde yeni evlenecek gençlerimize çok uygun şartlarda evlenme kredileri verilmesini destekliyoruz. Çünkü biz birbirimize bağlıyız. Bizim sektörümüz yavaşlarsa, bu birçok sektörü etkiler. Ayrıca istihdam sağlıyoruz ve bizim de çalışanlarımız var. Onlar da evlerine bakıyor. Sektör büyüdü. Milyonlarca nüfusa hitap ediyor. İnşallah bize yarayan, uygun bir düzenleme yapılır. Hem gençlerimiz mutlu olur hem de biz mutlu oluruz. İnegöl Mobilyacılar Odası da bu konuda çalışma başlatacak. Taksit sayılarının artırılması konusunda Ankara nezdinde bizlerde çalışma başlattık.”