Milli Eğitim Ali Doğru'ya dilekçesini sunan Canbay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Yıllardır Ülkemizin ve Şehrimizin Evlatlarına Şerefle,Onurla Yapmış Olduğum Öğretmenlik Görevimden Bu Gün İtibari İle Ayrılış Dilekçemi Sn.İlce Milli Eğitim Mudurum Ali DOĞRU Beye Teslim Edip Helallik İstedim.Bundan Sonraki Süreçte Gönül Bağı İle Bağlı Olduğum,Sayın Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde Hizmet Sevdasıyla Yürekleri Çarpan Ak Partimiz ve Teşkilatları İle İnegölü'müze Hizmet Etme Amacıyla Cumhur İttifakı Saflarında Ak Partiden Belediye Başkan Aday Adayı Olmak Üzere Yola Çıkacağım.Rabbim Bizi Devletimize ve Milletimize Mahcup Etmesin."

HABER MERKEZİ