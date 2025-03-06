Taekwondo Bursa Gençler Okullar Arası İl Seçme Müsabakasında İnegöl Alptuğ Spor Kulübü sporcularından İnegöl Halk Eğitim Merkezi adına yarışan Miraç Çağrı Güngör 45 kiloda, Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi adına yarışan Saliha Yaman ise 42 kiloda birinci oldu.

Bu başarının ardından takıma giren sporcular Afyonkarahisar’da düzenlenen grup müsabakalarına katıldı. Miraç Çağrı Güngör orada da başarısını sürdürerek 1. olup finallere, yani Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, her iki sporcuyu başarılarından dolayı tebrik etti.