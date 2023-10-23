İnegöl'den balık tutmak için Muğla’ya giden Murat Zengin, Metin Ayna, Mustafa Elma ve Hakan Özdemir, Muğla’nın Kazıklı ilçesinde gece sahil kenarına çadır kurup yerleştiler. Bir süre sonra karanlıktan sesler duyan arkadaşlar, ışık tuttuklarında karşılarında 20’ye yakın yabani domuzu yanlarına geldiğini fark ettiler. Hırçın olmaya tavırlar sergileyen domuzlarında aç kaldığı için yanlarına geldiğini hisseden gençler, kendileri için aldıkları 25 adet ekmeği elleriyle domuzlara verdiler. O anları kamera ile görüntüleyen gençlere domuzların hiç tepki vermemesi ise dikkat çekti.

Domuzlar kendilerini besleyen balıkçıları yalnız bırakmadı. Sabah saatlerinde yine balıkçı gençlerin yanına gelen domuzlar, bu kez istedikleri yemeyi bulamadılar.

Yaşadıkları olayı anlatan Murat Zengin, “Hayatımızda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. 20’ye yakın domuzu birden karşımızda görünce şaşırdık. O esnada yanımızda getirdiğimiz ekmekleri paylaşmak aklımıza geldi. Önce bir iki ekmeği uzaklarına bıraktık. Sonra anladık ki, insanlara alışkın domuzlar. Yanımıza sokulmaya başladılar. Bizde zararsız olduklarını hissederek ellerimizle beslemeye başladık. Ekmekleri yedikten sonra bölgeden uzaklaştılar. Biz yine korkusuzca yine orada konakladık. Sabah uyandığımıza yine etrafımızda olduklarını fark ettik. Çok masumca bize bakıyorlardı. Ancak elimizde hiçbir şey kalmadığı için kendilerine yiyecek bir şey ikram edemedik. Çok ilginç bir deneyimdi. Bu anları ömür boyu unutmayacağız” dedi.

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