

Kırklareli Atatürk Stadyumunda saat 14.00’te başlayan mücadele de İnegölspor, ilk yarı da baskı kurdu. Maçın 32’nci dakikasında İbrahim Can Köse’nin ayağında bulduğu golle İnegölspor’u 1-0 öne geçti. İlk yarı İnegölspor’un 1-0 üstünlüğü ile son erdi.

İkinci yarıda da baskı kurmak isteyen İnegölspor, gol arayışlarını sürdürdü. Ev sahibi ekip 50’nci dakikada Semih Üstün’ün attığı golle maça denge getirdi. Beraberliğin ardından baskı kurmak isteyen ev sahibi ekipte Erdoğan Kaya 81’nci dakika da kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktık. Bu fırsatı kaçırmayan İnegölspor, son 10 dakikada peş peşe goller buldu. Dakika 84’te Fatih Aktay ve 86’ncı dakika da Alpay Koçaklı’nın ayağında goller bulan İnegölspor maçı 3-1 kazandı.

Hakemler: Muhammet Selim Özbek, Ersin Erbay, Recep Güneş.

KIRKLARELİSPOR: Mizhat Burak Sarı, Okan Derici, Hüseyin Eray Karataş, Yücel Candemir, Muhammet Raşit Yöndem, Bedirhan Özyurt, Semih Üstün, Hozan Harman, Erdoğan Kaya, Oğuz Çetinkaya, Ekrem Dikbasan.

İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, İsmail Zehir, Batuhan Günaldı, İbrahim Can Köse, Mete Sevinç, Ali Mert Aydın, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ