

Bordo beyazlı ekip, Altay maçı hazırlıklarını kulüp tesislerimizde yaptığı çalışma ile sürdürdü.



Antrenman sonrası gazetecilere açıklama yapan Teknik Direktör Necati Erkmen, şunları söyledi:

“Hafta başından beri Altay maçı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Malumunuz hafta sonu zorlu hava koşullarında Batman takımını ağırladık. Batman takımı hem bütçe hem de kalite olarak bizden iyi bir takım. Bunu gerçek olarak söylemek lazım.

39 tane topu taca atıp oyunun garanti pozisyonunda risk almıyorlarsa, bizimde ona göre oynamamız gerekiyordu. Tabiî ki eksiklerimiz var. Umarım ilerleyen haftalarda bunları gidereceğiz. Cumartesi günü deplasmanda Altay ile karşılaşacağız. Altay maçında eksik oyuncumuz yok. Tüm oyuncu kadromuzla beraber hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İyide çalışıyoruz. Altay maçıyla ilgili gerekli analizlerimizi de yaptık. Altay maçından sonra sahamızda Karaköprü’yü ağırlayacağız. Bizim için çok önemli 2 hafta. Bu 2 haftadan maksimum 6 puan almak istiyoruz. Bu 6 puan bizi düzlüğe çıkartır diye düşünüyoruz.”