Evinde Ispartaspor ile 1-1 berabere kalan ardından 3 puan silme ve bu maçta gelen para cezası ile sarsılan temsilcimiz İnegölspor,

kötü hava koşulları ile ertelenen Kırklareli deplasman maçının ardından geçtiğimiz Cumartesi günü evinde konuk ettiği Erzincanspor’u geriye düştüğü maçı İbrahim Can’ın attığı 2 ve attırdığı 1 golün yanında kalesinde ölçüsüz zaman geçiren maçı yavaşlatıp orta hakemin ikazına rağmen topu oyuna sokmayan kalecimiz Egemen ikinci sarıdan kırmızı kart görmesinin ardından yerine kulübeden altyapımızdan genç kaleci Yusuf’un kalemize geçtikten sonra 10 dakikalık uzatma bölümünün son saniyelerinde kurtardığı 2 mutlak golle takımımızı adeta ipten aldı.

Nefes kesen bir mücadeleden sonra kazandığımız bu maç puan silmeden sonra doğrusu ilaç gibi geldi. Takımımız bu nefes kesen ve genç kalecimiz Yusuf’un uzatmalarda devleştiği maçın ardından tribünlerin çağrısına uyarak genç kalecimiz Yusuf Alper’e üçlü çektirip galibiyeti kutladı. Temsilcimiz aldığı bu çok değerli 3 puanla puanını 27 yaparken fikstürde averajla 12 sıraya oturarak rahat bir nefes aldı.

Rakip Erzincanspor uzatmalı bir kongre sürecinden sonra sezon başı transferlerini geç yaparak ancak zirveyi hedefleyen bir anlayışla yaptı. Lige hazırlanmaya fazla zaman bulamadan başladığı lige aldığı sonuçlarla iddialı başlamasına rağmen istediği istikrarı yakalayamayınca bu hedefinden vazgeçerek mevcut kadrosundan 9 önemli oyuncusunu ara transferde satarak yoluna topladığı puanlarla orta sıralarda düşme korkusundan uzak bir şekilde devam ediyor. İnegöl’e kazanmak için geldiler. Maçın ilk yarısında öne geçmelerine rağmen 25 numaralı santraforları Eralp’in boş durumdaki arkadaşına vermeyip kendisinin auta attığı ve maçın uzatma dakikalarında 1 metreden kaleciye nişanladığı topla takımının puan almasını engelledi. Bunların yanında Şamil’in direkte patlayan şutu bir başka pozisyonlarıydı. 55 numaralı kaptanları Yasin’in 30 metreden attığı muhteşem gol güzeldi. Maçı 3-2 getirdikten sonra özellikle uzatma dakikalarında beraberliğe çok yaklaştılar. Ancak genç kalecimiz Yusuf Alper buna izin vermedi.

İnegölspor’a gelince Teknik heyetimiz maça kalede Egemen, geride Recep Efe-Mete Sevinç-M.Emre, ortada Sadık Arda-Batuhan-Yusuf-Alimert, ileride İbrahim Can-Alican-Fatih tertibiyle başladığı maçın 2.yarısında takımımızın tek aksayan oyuncusu Alican’ın yerine M.Mete alındı. Bu değişiklik yerinde ve doğru bir değişiklikti nitekim 2.yarıda meyvesini verdi. Daha sonra sakatlanan Fatih’in yerine Hasan Alp, Alimert’in yerine genç Murat Can ve maçın 84. dakikasında sınırı aşan zaman çalma hareketleriyle ikinci sarıdan kırmızı kart gören Egemen’in yerine altyapımızdan kaleci Yusuf Alper zorunlu olarak İbrahim Can’ın yerine oyuna alındı. Bu değişiklikte maçın 3-2 olması nedeniyle yüreğimiz ağzımıza geldi. Ancak 10 dakikalık uzatmalarda kalecimiz Yusuf Alper 2 mutlak golü kurtararak takımımızı adeta ipten aldı. Maçın ilginç oyuncusu rakip santrafor Eralp’in 1 metreden Yusuf Alper’e takıldığı pozisyondan sonra maçın son düdüğü ile uzun süreden beri evimizde rahat bir nefes aldık. Maça her iki takımda kazanmak için çıktığı için çekişmeli bir ilk yarı seyrettik. Alican’ın ayağında dolandırdığı bir topu kaptırdıktan sonra faulle kesmemizden doğan frikik atışında yediğimiz kafa golü ile geriye düştükten sonra Yusuf’un rakip ceza alanına girerken arkadan bir müdahale ile kazandığımız penaltıyı günün golcüsü İbrahim can gole çevirdikten sonra rakip takımın gardı düştü. 2.yarıya da İbrahim Dağaşan’ın çok yerinde bir değişiklikle Alican’ın yerine M.Mete’yi oyuna alarak yaptığı hamle olumlu sonuç verdi. Bu maçın ilk yarısında Mustafa Emre bir süre bocaladı, ancak 2.yarıda taşlar yerine oturarak maçın seyri lehimize gelişti. Yusuf orta alanda iyi iş çıkardı ve etkili oldu. İbrahim Can bu maçta takımımızı sırtlayıp attığı 2 ve attırdığı 1 golle maçın yıldızı oldu. Bunların dışında maçta görev alan tüm oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Bu maçı berabere kalıp veya kaybetseydik, ben faturayı kalecimiz Egemen’e kesecektim. Ancak dua etsin ki yerine giren genç Yusuf Alper kalesinde devleşince kurtuldu. Ancak Egemenin bu kırmızı karttan gerekli dersleri çıkarması gerekiyor. Zira zaman çalmanın da bir sınırı var. Bir sarı kartın var, hakem seni uyarıyor, topu oyuna sokmuyorsun, seni tekrar uyarıyor ve sen aynısını devam ettiriyorsun, sonuç ortada. Bu kırmızı kart çok yersiz ve zamansız bir anda geldi. Önümüzdeki Cumartesi günü küme düşme potasındaki Ankaraspor deplasmanımız var. O takımın başına geçtiğimiz sezon İnegölspor’la sorunlu bir şekilde ayrılmış ve alacaklarına karşılık İnegölspor’u dava etmiş eski hocamız Bahattin Güneş geldi. Bahattin Güneş’e iyi bir ders vermek gerekiyor. Bu nedenle keşke bu kırmızı kartı görmeseydin. Umarız yerine oynayacak kalecimiz seni aratmaz.

Sonuç olarak İnegölspor puan silme ve para cezası ardından evinde konuk ettiği Erzincan’ı zor da olsa yenerek aldığı çok çok önemli 3 puanla haftalar sonra evinde galip geldi. Bu galibiyet düşme potasından bizi uzak tuttuğu gibi evimizde oynayacağımız 1-2 maçı daha kazanmamız halinde bu sezonu rahat bitireceğiz. Erzincan maçını kazanan başta teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Önümüzdeki Cumartesi günü 19 puanla 15. sıradaki Ankaraspor’la oynayacağımız maçı kazanmamız camiamıza büyük moral ve motivasyon sağlar. Bahattin Güneş oraya yeni geldi. Onlar için hayati bir maç olacak. Kazanmaktan başka alternatifleri yok. Bahattin Güneş sorunlu ayrıldığı rakibini yenmeyi çok isteyecek. Buna asla izin vermememiz lazım. İnegölspor’umuz rahat bir konumda, ancak Bahattin Hocanın kazanması halinde aramızda 5 puan kalacak. Bu hiç hoş olmaz. Bu nedenle rakibinden çok daha rahat konumdaki İnegölspor’umuz deplasmandaki bu maçı kazanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Ankaraspor deplasman maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”