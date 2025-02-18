Geçtiğimiz Çarşamba günü deplasmanda Kepez’i uzatmada attığı altın golle 3 altın puanla dönen temsilcimiz İnegölspor,

Kepez maçı morali ile Pazar günü evinde konuk ettiği bir puan altımızda olan Ispartaspor ile mutlak kazanmak için çıktığı bu maçta galibiyeti getirecek golü atamayınca beraberliğe razı oldu. Her iki takımın kazanmak için çıktığı bu maç heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. Maça çok iyi başlayan temsilcimiz, bir yan topta rakip müdafaanın arka direk dibinde boş bıraktığı iki stoperimizden Mustafa Emre attığı kafa golü ile takımımızı öne geçirmesine rağmen 3 dakika sonra bu sefer bizim müdafaamızın adam paylaşımında boş bıraktığı Abdülkerim’in altı pastan attığı kafa şutu ile yediğimiz beraberlik golünden sonra maçın kalan 85 dakikalık bölümde maalesef beklediğimiz galibiyet golünü bulamayınca maçın berabere bitmesi iki takımı da fazla üzmedi.

Rakip Ispartaspor, aynı gruplarda mücadele ettiğimiz ve yakından tanıdığımız bir takım. 26 puanlı İnegölspor’un karşısına 25 puanla çıktı. Bu nedenle 6 puanlık bu maçta puan veya puanlar almak için geldi. Oynadığı cesaretli futbolla 3 puan için kapanmadan açık oynadılar. Maçta galibiyete yakın olan İnegölspor olmasına rağmen, girdikleri birkaç önemli pozisyonu gol yapabilselerdi, bu maçtan 3 puanla da ayrılabilirlerdi. Aldıkları bu 1 puan bundan sonra ki maçlarında katkı sağlayacaktır. Sonradan oyuna giren Bursaspor altyapı patentli Ertuğrul Kurtulmuş, santrafor Kubilay Türkyılmaz, sağ bek İsmail Hakkı ve maçın 2.yarısında devleşen Hamit Kulya göze batan etkili oyuncularıydı. Teknik Direktörleri Koray Palaz ilk devrede gereksiz yere elektriklenen maçın tansiyonunu düşürmek için sarf ettiği gayret ve devre arasında İnegölspor soyunma odasına giderek yatıştırıcı ve yapıcı konuşmaları ile 2. yarının daha sakin geçmesini sağlaması 2.ligin en önemli fair-play olaylarından biridir. İki kulübe arasındaki gerginlikte çok sakin kalarak yapıcı davranışlarıyla büyük beğeni topladı. Koray hocam sana helal olsun. Teknik direktörlerimizden böyle örnek bir davranışı çok özlemiştik.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Egemen, geride Recep Efe-Mete Sevinç-M.Emre, ortada Sadık Arda-Yusuf-İsmail-Alimert, ileride Alican-Fatih-İbrahim Can tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Mete Sevinç’in yerine Uğur, Alimert’in yerine Hasan Alp, Alican’ın yerine Arda Akdeniz ve Yusuf’un yerine Mustafa Tetik oyuna alındı. Bu değişiklikler aradığımız galibiyet golünü getirmeye yetmedi. Ancak hazır olmayan Kaptan Uğur Utlu’nun oyuna alınması yanlış bir değişiklik olduğu görüldü. Erken golü bulduktan sonra hemen ardından rakip takımın kazandığı bir korner atışında başta kaleci Egemen ve ceza alanında adam paylaşımı ile görevli tüm oyuncularımız hatalıydı. Çok hatalı bir gol yedik. Bu golün değerlendirmesinin yapılması gerekiyor. Böyle goller basit gollerdir. Bunlara önlem alınması zor değildir. Kalecimiz Egemen yediği golde hatalıydı. Daha sonra görevini iyi yaptı. Müdafaamızda Recep Efe-Mete-M.Emre gayretliydi. Mete’nin iyileşip sahalara dönmesi sevindiricidir. Batuhan’ın yerini dolduracaktır. Orta sahada rakibe üstünlük sağladık İsmail Zehir bu bölgede hatasız oynadı. Ancak Uğur’un oyuna alınması ile müdafaaya çekilince orta sahayı rakibe teslim ettik. Bunun faturasını da çok ağır ödeyebilirdik. Sadık Arda ve Alimert kanatlardan istekli ve canlı geldiler. Beklerimize yardımcı oldular. Yusuf orta alanda biraz daha iyi çalışıp çok daha faydalı olabilir. İleride İbrahim Can en etkili forvetimiz oldu. Getirdiği topların bir kısmını kendisi bir kısmını arkadaşları gole çevirebilirdi. Alican ve Fatih bu maçta beklenen performanstan çok uzaktı. Oyuna sonradan alınan genç Arda ve Hasan Alp forvetimize canlılık getirdiler. Yakaladıkları birer önemli pozisyonu çimlere gömmeseler sahadan 3 puanla ayrılabilirdik. Genelde takımımız istekli ve gayretliydi. İyi mücadele ettiler. Girdiğimiz gol pozisyonları çok ucuz bir şekilde heba ediyoruz. Bunları çalışarak çözebiliriz.

Sonuç olarak İnegölspor, Kepez deplasmanından aldığı 3 puanın moral ve motivasyonu ile evinde ağırladığı Ispartaspor maçında 3 puana daha yakındı. Ancak yakaladığı önemli pozisyonları gole çeviremeyince beraberliğe razı oldu. Bu maç 3 ihtimali bir maçtı. Rakip takım da kazanabilirdi. Küme düşme potasındaki rakiplerimizin bu hafta aldıkları sonuçlara baktığımızda aldığımız bu 1 puanın kötü olmadığını düşünüyorum. Ancak teknik heyetimizin bu maçı neden kazanamadığımızın değerlendirmesini iyi yapması gerekiyor. Zira önümüzdeki hafta 6 gol yediğimiz lider Sarıyer’i 3-0’la bozguna uğratmış, Ziraat kupasında gruplara kalmış Kırklareli deplasmanı var. Bu maç zorlu geçecektir. Kırklareli deplasmanından puan veya puanlar için iyi hazırlanmalıdır. Evimizde oynadığımız maçlarda teknik heyetimizin rakip teknik heyet ve oyuncularıyla gereksiz ve hoş olmayan diyaloglara girmesi misafirperverliğimize gölge düşürüyor. Bu hoş olmayan görüntülere son vermeleri için Yönetim Kurulumuzu gereği için davet ediyorum. Bunları bir daha görmek istemiyoruz. İnegölspor’umuzun imajına gölge düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Kırklareli deplasman başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”