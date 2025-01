İlk yarıyı yeni yönetimi, yenilenmiş kadrosuyla 3 teknik direktör değişikliği ile oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Attığı 16 gole karşılık kalesinde 19 gol gören, -3 averaj ile 19 puanla 11. sırada tamamlayan temsilcimiz İnegölspor, devre arası tatili dönüşü tesislerinde hazırlandığı 2. yarıya Karacabeyspor ile Karacabey’de oynadığı tek hazırlık maçıyla önümüzdeki Cumartesi günü evinde ilk maçta sürpriz bir yenilgi aldığı Altınordu maçı ile başlayacak. İlk yarının bitmesine 3 hafta kala Necati Erkmen’in istifası ile boşalan teknik direktörlük görevine İbrahim Dağaşan ve ekibini getiren temsilcimiz, oynadığı 2 maçta deplasmanda 1461 Trabzon’u yenerek ve devrenin son maçında evinde Adana 01 FK takımı ile 1-1 berabere kalarak devreyi umutlu kapattı. İlk yarı sonunda çiçeği burnunda yeni Teknik Direktörümüz İbrahim Dağaşan ilk yarıyı değerlendirirken çok olumlu ve umut verici değerlendirmeler yaptı. Transfer tahtamızın kapanmasını, Başkanımızın değerlendirmelerini göz önünde bulundurarak devre arasında transfer yapılmayacağını, mevcut kadrosu ile 2 yarıya devam edeceklerini ve özellikle oyuncu kadrosu ile ilgili çok olumlu ve yapıcı değerlendirmeler yaparak 2.yarı için çok güzel umutlar vaat etti. Mevcut kadromuzdaki oyuncularına çok güvendiğini ve 2.yarıda gelişerek çok daha iyi sonuçlar alacaklarını üstüne basa basa belirtti. Tahtası kapalı olduğu için transfer yasağı nedeniyle takviye yapmayacaklarını, bu nedenle mevcut kadroyu muhafaza ederek 2.yarıda altyapımızdaki gençlerden gerekli takviyeleri yapacaklarını anlattı. Teknik direktör İbrahim Dağaşan’ın 2.yarı için çok umut verici değerlendirmelerinden sonra Cumartesi günü başlayacak olan ve temsilcimizin 2.yarıya evinde Altınordu maçı ile başlayacağı 2.yarı da İbrahim Dağaşan ve ekibimize başarılar diliyoruz.

İnegölspor’umuzun ilk yarıda oynadığı maçların sonunda topladığı 19 puan grubumuzdaki Afyon ve Altay takımlarının transfer tahtalarının kapalı olması, ligin başından bu yana düşme potasının son 2 basamağına demir atmaları nedeniyle beklenen puan olmamasına rağmen kötü değil. Fikstürün 11. sırası oynadığımız maçlara ve 3 teknik heyet değişikliği göz önüne alındığında iyi sayılır. Fikstürde altımızdaki 7 takımın durumuna baktığımızda bizi rahat ve kolay bir 2.yarının beklediğini söylemek zor değil. 2.yarıda Afyon ve Altay’ı evimizde konuk edecek olmamız bir başka avantajımız olacak. Altımızda yer alan bu 7 ekibin maddi durumları iç açıcı olmadığı için 2.yarıda işleri daha zor olabilir. Ancak oynanmamış maçlar kazanılmış sayılmaz. Bu nedenle 2.yarıyı daha ciddiye alıp, daha çok çalışıp, daha temkinli olmalıyız. 2.yarıda tahtaları kapalı olan Afyon ve Altay’ı evimizde yenersek, bu 6 puan bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır. Buna Trabzon1461 ve Isparta ile evimizde oynayacağınız 2 maç bize ekstra puanlar getirebilir. Devre arasında transfer tahtamız açık olabilseydi, 1 kaleci ve 1 golcü oyuncu transferi büyük ihtiyaçtı. Ancak bu mümkün olmadı. Bu konuda belki bir sürpriz olabilir. Kalemizde Egemen’i zorlayacak, onu rahatsız edecek iyi bir kaleciye ihtiyaç var. Forvetteki inanılmaz gol kısırlığına daha doğrusu gol beceriksizliğine takviye olarak bir golcü gerekiyor. Müdafaamız gün geçtikçe toparlanıyor, etkili oynamaya çalışıyor. Orta alanımızda İsmail Zehir bütün yükü çekiyor, nazar değmesin iyi gidiyor. Ona Yusuf ve Mustafa Mete Tetik, Batuhan Günaldı ve Kaptan Uğur da kendilerine çeki düzen verip, katkı sağlarsa orta alanımız daha verimli olur. Forvetimiz için sezon başından bu yana her yazımızda ve her televizyon programlarımızda eleştirilerimizi yaptık. Bu bölgeye takviye gerektiğini söyledik. Ancak transfer tahtasının kapalı olması bu çözümü engelledi. Bu bölgede İbrahim Can Köse tecrübesi ile öne çıkarak en verimli oyuncu oldu. Takımımızın 4 golle en çok gol atan oyuncusu. Forvetimiz için bu 4 golün ne kadar yetersiz ve düşündürecek bir sonuç olduğunu, forvette oynayan ve ilk yarıda tribünlere saç baş yolduran forvetimizin dikkatine sunuyorum. 2.yarıda kendinizi gözden geçirip toparlanın camia sizlerden gol bekliyor. Sadık Arda umarız devre arasında kanatlardan orta yapma becerisini geliştirmiştir.

Sonuç olarak ilk yarı geride kaldı. Bakalım 2.yarıya İbrahim Dağaşan’ın ilk yarı sonunda çok olumlu umutlar verdiği ve 2.yarıda çok daha başarılı olma mesajını destekleyecek çalışmaları devre arasında ne ölçüde gerçekleştirdiğini bu Cumartesi günü evimizde konuk edeceğimiz ve ilk yarıda çok etkisiz bir oyunla yenildiğimiz Altınordu maçında göreceğiz. 2.yarıya başlarken İnegölspor’umuzun yönetim-teknik heyet oyuncular ve taraftarlarımızın TEK YUMRUK olup birleştiğini görüyoruz. Umarız bu birliktelik bu maçta meyvelerini verir. Bu duygu ve düşüncelerle Altınordu maçından 3 puan bekliyoruz.

“İNANMAK BAŞARMANIN YARISIDIR"

Biz inandık, sizde inanın ve bu maçta Altınordu’dan ilk maçın rövanşını alın. Güzel oyun sizden, alkışlamak bizden. İnegölspor’umuzun Altınordu maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”