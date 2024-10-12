İlk 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan toplayabilen temsilcimiz İnegölspor’un 7. hafta rakibi Kırklarelispor olacak.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda grupta son sıralarda yer alan 32 Ispartaspor’a 2-1 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan temsilcimiz, bu kez işi şansa bırakmak istemiyor.

Gol yollarında bir türlü istenilen verimi alamayan teknik ekibin, hafta içinde oynanan kupa maçı nedeniyle takımda bazı rotasyonlar yapması bekleniyor.

Bugüne kadar oynanan 6 hafta sonunda rakip fileleri sadece 4 kez havalandıran Bordo Beyazlılar, kalesinde de yine 5 gol gördü. Ligde en az gol atan takımlar arasında yer alan Bordo Beyazlılar, Kırklareli karşısında taraftarlarına bol gollü bir galibiyet elde etmeye çalışacak.

KIRKLARELİSPOR NASIL BİR EKİP?

Geçtiğimiz hafta Afyonspor’u 2-0 yenerek İnegöl’e moralli gelen ekip, inişli çıkışlı performansı ile dikkat çekiyor.

Geride kalan 6 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan Kırklarelispor, bu maçlarda rakip fileleri, 6 kez havalandırırken, kalesinde de yine 6 gol gördü.

Konuk ekip şu ana kadar oynadığı 3 deplasmandan 1’ini kazanırken, 2’sinden ise evine puansız döndü. Deplasmanda rakip ağları 2 kez havalandıran Kırklarelispor, kalesinde ise 4 gol gördü.

Kadrosunda 26 futbolcusu bulunan konuk ekibin yaş ortalaması 24.6 olarak hesaplandı.

İNEGÖLSPOR-KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

2. Lig Beyaz Grupta İnegölspor-Kırklarelispor arasında oynanacak olan 7. Hafta karşılaşması 13 Ekim Pazar günü İnegöl İlçe Stadyumunda saat 15.30’da başlayacak.