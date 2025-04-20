İnegölspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin 32. haftasında küme düşme hattında yer alan Karaköprü Belediyespor’a konuk oldu. Bugün saat 15:00'te oynanan karşılaşmada, İnegölspor deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup oldu.
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Burak Bakırtaş, Çağrı Ateş
İnegölspor: Erdem Aygüneş, Recep Efe Koçak, Mete Sevinç (Muratcan Tutal 46'), Ruhan Arda Aksoy (Abdullah Başdere 61'), Mustafa Emre Can, Mustafa Mete Tetik, Alpay Koçaklı (Mehmet Arda Akdeniz 61'), Batuhan Günaldı, Hasan Alp Altınoluk, Ahmet Hakan Şahin (İbrahim Can Köse 81'), Kerem Duran (Bilal Gündoğdu 46')
Karaköprü Belediyespor: Deniz Aydın, Selim Şahin, Gökhan Kurumuş, Canberk Dilaver, Ömer Kandemir (Mahmuthan Samet Acar 90+2'), Mustafa Berk Özköroğlu (Oruç Yılmaz 86'), Furkan Şamil Çetin (Eyyüp Rızvanoğlu 96'), Sadullah Burak Toprak, Çağatay Yılmaz (Berkan Aksoy 90+3'), Burak Çolak, İbrahim Alan (Yusuf Mutlu 90+3')
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Çağatay Yılmaz (Karaköprü Belediyespor 6'), Burak Çolak (Karaköprü Belediyespor 43'), Ahmet Hakan Şahin (İnegölspor 69')