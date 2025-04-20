Bugün oynanan grup finalinde rakibini mağlup eden İnegölspor Lisesi, Trabzon’da gerçekleştirilecek Türkiye Finalleri’nde mücadele etmeye hak kazandı.

İnegöl Spor Lisesi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Okul sporları kapsamında Bursa'da yapılan genç kızlar futsal yarı final müsabakalarında okulumuz İnegöl Spor Lisesi bugün oynanan grup finalini kazanarak Trabzon'da yapılacak finaller için son 8 takım arasına kalmıştır öğrencilerimizi ve beden eğitimi öğretmenimiz Mehmet çetin'e tebrik ediyor Türkiye finalinde başarılar diliyoruz”

Kaynak: HABER MERKEZİ