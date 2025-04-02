Kırklareli Atatürk Stadyumunda saat 14.00’te başlayan mücadele de İnegölspor, ilk yarı da baskı kurdu. Maçın 32’nci dakikasında İbrahim Can Köse’nin ayağında bulduğu golle İnegölspor’u 1-0 öne geçti.
Hakemler: Muhammet Selim Özbek, Ersin Erbay, Recep Güneş.
KIRKLARELİSPOR: Mizhat Burak Sarı, Okan Derici, Hüseyin Eray Karataş, Yücel Candemir, Muhammet Raşit Yöndem, Bedirhan Özyurt, Semih Üstün, Hozan Harman, Erdoğan Kaya, Oğuz Çetinkaya, Ekrem Dikbasan.
İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, İsmail Zehir, Batuhan Günaldı, İbrahim Can Köse, Mete Sevinç, Ali Mert Aydın, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk.
Kaynak: Murat Avcı