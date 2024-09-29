Hakemler: Birkan Altındaş, Muhammed Yıldız, Murat Şimşek
İnegölspor: Bekir Sevgi, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, Mustafa Mete Tetik, İbrahim Can Köse, Batuhan Günaldı, Özcan Aydın, Orhan Aktaş, İsmail Zehir, Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk
Kepez Spor Futbol A.Ş.: Burak Çapkınoğlu, Emrah Taysı, Selim Ay, Emre Can Atila, Murat Yılmaz, Cerem Talha Dinçer, Serkan Yavuz, Furkan Çil, Muhammed Mustafa Pınarcı(Dk 46 Aykut Uluç) , Onur Karakabak, Melik Derin(Dk 46 Ahmet Hakan Demirli)
Sarı kartlar: İsmail Zehir(İnegölspor) Murat Yılmaz(Kepez)
Kırmızı kart:
Goller: Mustafa Mete Tetik(İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
59'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında topla Mustafa Mete'nin ceza sahası dışından sert şutu ağlarla buluştu. 1-0