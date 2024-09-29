Temsilcimiz Kafkasspor Türk Metal 1963 Spor'a 2-0 yenildi.
Türk Metal 1963 Spor, dakika 71’de Emre Gündoğdu’nun golüyle öne geçti. Dakika 86’da Hurşit Taşçı penaltıdan ikinci golü kaydetti.
Hakemler: Mikail Cihangir, Ömer Akman, Ozan Güleryüz
İnegöl Kafkasspor: 16 Emirhan Emir, 22 Çagatay Polatdemir, 21 Kerem Demir, 33 Doğukan Ateş, 98 Yusuf Turhan, 41 Hasan Bekil, 12 Umut Doğdu, 10 Emir Özsoy, (dk81 Deniz Dirk Knibbe)77 Yusuf Kaplan, 61 Enes Bakkal, 9 Batuhan Doğrukıran
Türk Metal 1963: 5 Efe Can Çölbekler, 12 Ömercan Avcı, 25 Gürkan Alver, 22 Semih İntepe, 20 Umut Tarhan, (dk 77) Abdussamet Yılmaz 27 Görkem Akdere, 80 Onur Efe Ekri( dk63 Emre Gündoğdu, 7 Fatih Karslı(dk46,Batuhan Süer) 4 Ali Eren Karadağ,(dk88 Osman Burak Destan) 9 Sarp Ekinci, 48 Mehmet Sacit Yolcu.( dk46,Hurşit Taşçı)
Sarı kartlar: 27Görkem Akdere(dk11), 22 Semih İntepe (dk30), 9 Batuhan Doğrukıran(Kafkas dk56) 22 Çağatay Polatdemir (Kafkas dk68)