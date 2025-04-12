Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz, İlyas Samet Yelen
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alpay Koçaklı, Alican Özfesli, Ali Mert Aydın, İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Fatih Aktay
Altay spor: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin, Sefa Özdemir(Dk 59 Yunus Efe Sarıkaya) Murat Uluç, Emre Tangeldi, Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz(Dk 59 Mehmet Gündüz(Dk 71 Caner Baycan) Ege Parmaksız(Dk 59 Murat Berkan Demir) Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya
Sarı kartlar: Fatih Aktay, Mustafa Emre Can, Alpay Koçaklı (İnegölspor) Yusuf Tekin, Kuban Altunbudak, Murat Berkan Demir (Altay)
Kırmızı kart:
Goller: İbrahim Can Köse(İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
78'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan İbrahim Can'ın vuruşu ağlarla buluştu.