Geçtiğimiz hafta evinde sonuncu Buca’yı farklı geçen temsilcimiz İnegölspor, Cumartesi günü konuk olduğu 27 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyetle fikstürün 16. sırasında -30 averajla düşme potasında yer alan Kepez’e kolay kazanabileceği maçı konumundaki rahatlığından mı?

Kendine aşırı güvenden mi? Girdiği net pozisyonları çimlere gömdüğünden mi? Maalesef beklediğimiz kolay 3 puan yerine 1 puan alınca peşindeki takımların Play-off iştahlarını kabarttı. Aldığı bu 1 puanla puanını 50 yaparken averajla fikstürdeki 4. sırasını korudu. Halbuki bu kolay maçtan 3 puanla dönebilseydi play-off’u biraz daha perçinleyebilirdi. Ancak fikstür avantajımız devam ediyor. Play-off’taki rakiplerimiz bu hafta yine tepetaklak oldular. Bu fırsatı iyi değerlendiremedik.

Rakip Kepezspor bu sezon düşme potasında can çekişiyor. Bu potadan bir an önce uzaklaşmak istiyor. Ancak bunu başaramıyor. Bu maça kadar tam 16 mağlubiyet almış zayıf bir takım. Evinde konuk ettiği İnegölspor’dan en fazla 1 puan alabileceğini bilerek sadece 1 puanı hedefleyerek evinde oynamanın da verdiği avantajla yatarak zaman çalarak hedeflediği 1 puana biraz da İnegölspor’un çimlere gömdüğü net pozisyonların yardımıyla ulaştı. Aldığı bu 1 puan ileride işlerine yarar mı bilemem. Ancak bu sezon işlerinin çok zor olduğunu söyleyebilirim.

İnegölspor’umuza gelince Teknik heyet maça sakat olan Kaleci Bekir’in yerine Emre Şeker’i alarak klasik 11’iyle çıktı. Kalede Emre Şeker geride Enes-İbrahim-Ahmet-Orhan, ortada Yusuf-Emre-Kerem, ileride Hüseyin-Yasin-Taner tertibiyle çıktığı maçın son yarım saatinde Kerem’in yerine Özcan Taner’in yerine Taha Recep ve Yusuf’un yerine Burak oyuna alındı. Bu değişiklikler beklenen galibiyet golünü getirmedi. Temsilcimiz maçın büyük bölümünde rakibine oranla üstün oynadığı ve defalarca önemli gol pozisyonlarına girmesine rağmen beklediğimiz golü bulamadı. İnegölspor’un bu maçtaki performansına baktığımızda topla oynama %62, isabetli şut sayısı 11, isabetsiz şut sayısı 5, korner sayısı 6, ofsayt 1, taç atışı 42, attığı faul sayısı 8, sarı kart sayısı 3’tür. Bu istatistiklere bakıldığında bu maçı kazanabileceğimizi gösteriyor. Bu sonuçlar gösteriyor ki temsilcimiz bu maça gerektiği gibi konsantre olamamış. Temsilcimiz bu maça iyi konsantre olabilseydi rakibini ezer geçerdi. Sezon başından bu güne kadar gösterdiği performans bu görüşümü destekliyor. Ancak oynanmamış daha 9 maçımız var. Fikstür avantajımız kaybettiğimiz bu 2 puanla biraz sarsıldı ancak hala çok avantajlı bir durumdayız.

Sonuç olarak İnegölspor, Kepez deplasmanında beklemediği bir 2 puan kaybetti. Buna rağmen aldığı bu 1 puanla fikstürde 4. sırasını korudu. Bu beraberlik Play-off’taki rakiplerimiz İskenderun-Sincan Bl.-Adana 01-Elazığ spor ve Ankaragücü takımlarının iştahlarını kabarttı. Son haftalarda bu yolda kaybettikleri sürpriz puanlara ve fikstür dezavantajlarına rağmen kağıt üzerinde Play-off iddiaları devam ediyor. Buna İnegölspor’umuzun İskenderun -Adana 01 ve Ankaragücü ile deplasmanda oynayacak olması onların Play-off yolundaki iddialarını destekliyor. Ancak İnegölspor gerek oynadığı oyun ve gerekse topladığı puanlar bakımından Play-off’ta onlardan daha avantajlı olduğunu gösteriyor. Bu maçın 2 puanı daha olsaydı çok daha iyi olurdu. Bugün dinleniyoruz. Önümüzdeki Cumartesi günü evimizde ağırlayacağımız Erbaaspor’u ilk maçta olduğu gibi farklı geçip Play-off’taki yerimize bir çivi daha çakarız. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Erbaa maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”