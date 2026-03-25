Geçtiğimiz hafta evinde küme düşme potasına yakın Erbaaspor’a evinde çok sürpriz bir şekilde yenilen temsilcimiz İnegölspor, bu maçın sonunda oyuncularımızla diyaloğunu kaybeden İsmail Güldüren ile yollarını ayırarak yerine Koray Palaz’ı getirdi.

Koray Palaz yeni aldığı ekibi ile çıktığı İskenderun deplasmanında umduğu oyunu maalesef bulamadı. Bu 6 puanlık çok önemli maçta takımımız maalesef sezon başından ilk yarının sonuna kadar gösterdiği performanstan çok uzak bir performans sergilediği bu maçta rakip takımın tecrübeli santraforu Enes Şahin’in ilk maçımızda olduğu gibi adeta bizden oynadığı maçın tekrarını oynayarak takımının 2 puanını Panelka atışı yapmak isterken kalecimiz Emre’nin kucağına teslim ettikten sonra kaçırdığı birkaç golden sonra 90+6’da maçın son saniyelerinde

kaçırdığı akıl almaz golle çimlere gömünce temsilcimiz İnegölspor bu kadar etkisiz oynadığı maçtan 1 puanla ayrıldı. Bu 1 puanın play-off için yetecek mi onu bekleyip göreceğiz. Umarız yeter.

Rakip İskenderunspor ilk maçta kolay geçtiğimiz mütevazi kadrolu bir takım. Ligin 2. yarısında play-off’u hedefleyen birkaç takımın aldığı istikrarsız sonuçlardan sonra aldığı sürpriz puanlarla play-off’u ciddi bir şekilde zorlamaya başladı. Play-off için çok önemli bir rakibi olan temsilcimiz İnegölspor’u evinde mutlaka yenerek play-off’u garantilemek istedi. Ancak kazanmak için her şeyi yaptığı halde maalesef golcüsü Enes Şahin’in kaçırdığı saç baş yolduran gollerle çok sürpriz puanlar kaybediyor. Bu maçta Kazandığı penaltıyı lakayt bir şekilde Panelka atışı deneyerek kaleci Emre’nin kucağına atınca takımının dengesini bozdu. Ardından rakip kalede gol ararken Özcan’ın korner atışından kalecisi topu dışarı çelmek isterken direğe nişanladı. Direkten dönen bu topu İbrahim yakın mesafeden kafa ile gole çevirince işleri daha da zorlaştı. Bu gol onları uyandırdı ve hırslandırdı. Kalemize kabus gibi çöktüler bunun semeresini de attıkları golle aldılar. Kalan 35 dakikalık bölümde girdikleri birçok pozisyonu bizim altı pasımızdan auta attılar. 4-5 tane mutlak golü çimlere gömdükten sonra maçın bitmesine saniyeler kala soldan gelen bir ortaya altı pastan inanılmaz derecede kötü vuran Enes Şahin maçın sonucunu ilan etti.

İnegölspor’a gelince yeni teknik direktör Koray Palaz kısa bir sürede hazırladığı takımını bu maça kart cezalısı Orhan-Emre ve Kerem’den yoksun olarak kalede Emre Şeker, geride Enes-İbrahim-Mete-Murat, ortada Yusuf-Burak-Özcan, ileride Hüseyin-Yasin-Taner tertibiyle çıktığı maçın 2. yarısında Hüseyin-Özcan ve Burak’ın yerlerine Efekan-Taha Recep ve H.Alp’i oyuna aldı. Bu değişiklikler takımımızı ateşlemeye yetmedi. Maça tutuk başlayan ve sahanın her yerinde beklenen mücadeleyi gösteremeyen oyuncularımız maçın büyük bölümünde mahkum oynadı. Yakaladığı bazı sürpriz pozisyonları da gole çeviremeyince üzerine dalga dalga gelen atakları kesmekte çok zorlandı. 3 eksikle oynadığı bu maçta eksik oyuncuların yerlerine oynayan oyuncular iyi mücadele etmelerine rağmen kaleci Emre haricindeki tüm oyuncularımız kötü bir performans gösterdi. Beklerimiz adeta koridor oldu. Orta sahamız gününde değildi. Forvette sezon başından bu yana harikalar yaratan kanatlarımız Taner ve Hüseyin yokları oynadı. Santrafor Yasin ise alternatifi H.Alp toparlanamayınca maçları yatarak tamamlıyor. Durum böyle olunca geçtiğimiz 2 haftada tarihi fark yapabileceğimiz Kepez ve Erbaa’ya kaybedilen 5 puan çok yakın olduğumuz play-off’u zora soktu. Koray hoca yeni geldi. Tecrübeli bir isim. Takımımızın daha önce oynadığı maçları izleyerek gereğini yapacaktır. Bir kaç oyuncumuzun dikkati çekilmeli. İlk yarı maçlarında olduğu gibi oynamaları istenmeli. Aksi halde ayağımıza kadar gelen play-off şansı uçup gider.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz İskenderun deplasmanında play-off rakibi olan İskenderun ile oynadığı 6 puanlık maçta oynadığı etkisiz oyundan aldığı 1 puan play-off için yetecek mi onu bekleyip göreceğiz. Bu 1 puanı bize 33 dakikada kazandıkları penaltıyı lakayt bir şekilde kaçıran ve ardından kaçırdığı birkaç golden sonra 90+6 maçın son saniyelerinde altı pastan kaçırdığı mutlak golle Enes Şahin hediye etmeseydi, bu maçın sonucu ne olabilirdi sorusunu teknik heyetimiz ve oyuncularımız iyi değerlendirmeli. Bu değerlendirmeyi objektif bir şekilde değerlendirerek son haftalarda aldığı sürpriz sonuçlarla yükselişe geçen Erzincan’ı konuk edeceği maçı mutlaka kazanmalı. Aksi halde play-off iddiası iyice zayıflar. Ardından oynayacağımız Adana 01 ve Elazığ maçları çok zor geçer. Bu sezon başından bu yana 2. ligin hiçbir takımında olmayan ideal bir 11’imiz var. Bu hafta kart cezaları da bitiyor. Erzincan maçında hedef mutlak 3 puan olmalı. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Erzincan maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”