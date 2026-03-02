Geçtiğimiz hafta deplasmanda Beykoz’u 2 golle geçen temsilcimiz İnegölspor, Cumartesi günü evinde ağırladığı grubumuzun son sırasındaki tahtası kapalı 3 lig bileti elinde olan Bucaspor’u 4 golle kolay geçti.

Baştan sona kadar rakibi ile adeta bir antrenman maçı yaparcasına ezici bir üstünlükle götürdüğü maçı her iki yarıda attığı ikişer golle kazanarak puanını 49 yaparken Play-off’taki rakipleri puan kaybederken bu haftadan karlı çıkan takım oldu ve 4 sıraya oturdu. Play-off kapısını iyice araladığı bu maçtan sonra farklı galibiyetini tribünde kendisine destek veren taraftarlarıyla kutladı.

Rakip Bucaspor, Süper lig tecrübesi olan ancak bu dönemleri kısa geçen ve kısa sürelerde alt liglere inen istikrardan uzak bir takım. Yaptığı yanlış transfer politikalarıyla tahtası kapanan ve alt yapısındaki gençlerle lige devam etmek zorunda kalan bir takım. Bu durumunu fikstürdeki son sıra açıkça gösteriyor. Ancak maalesef ilk maçımızda ilginç ve etkisiz bir oyundan sonra 3-3 kaldığımız yani beklenmeyen bir 2 puan kaybı yaşadığımız bir takım. İnegöl’e gelirken bu sonucun sıkı bir rövanşı olacağını bilerek geldiler. Mevcut kadroları BAL liginde dahi tutunamayacak zayıf bir kadro olduğu için bu sezon istim üstündeki İnegölspor karşısında hiç direnemediler. Kalelerinde gördükleri 4 gol yerine tarihi bir hezimetle evlerine dönebilirlerdi. Bu kadrolarıyla 3.ligde de tutunmaları çok zor.

İnegölspor’a gelince Teknik heyet sakat olan kaleci Bekir’in yerine Emre Şeker’i alarak maça klasik 11’iyle çıktı. 2. yarının son çeyreğinde oyuna Özcan-Taha Recep-Burak-Mete-ve H.Alp’i oyuna aldı. Bu değişikliklerle 2 gol daha atarak farkı arttırdılar. Bu değişiklikleri böylesine kolay maçlarda 2.yarının hemen başında yapmak gelecek yıl için faydalı olur. Maça çok istekli ilk maçın yarası ile çıkan takımımız zayıf rakibini adeta sahasına hapsederek kurduğu baskıyı Taner’in erken açtığı gol perdesiyle açtılar. Maçın ilerleyen bölümlerinde bu baskı daha da artarak sürünce genç ve tecrübesiz rakibimiz erken havlu atarak buradan en az golle nasıl çıkarız mantığı ile oynayınca kalelerinde 3 gol daha gördüler. Bu gol sayısı oyuncularımız biraz daha dikkatli olabilselerdi artabilirdi. Maçın büyük bölümü rakip sahada geçti. Gerek açıklarımız gerekse beklerimiz rakip ceza alanını sık sık ziyaret ettiler. İnegölspor takım oyununu iyi oynuyor. Sahanın her yerinde iyi mücadele ediyor. Yardımlaşma üst düzeyde. Emre Keleşoğlu ön liberoda inanılmaz işler yapıyor. Orta sahada topu iyi tutuyoruz. Orta sahamız forvetimize büyük destek veriyor. Kanatlarımız Taner ve Hüseyin 2.ligin sürpriz oyuncuları oldu. Kanatlardan adeta esiyorlar. Bazı maçlarda çok kolay goller kaçırıyoruz. Bu normaldir. Gol pozisyonlarına kolay girmemiz çok olumlu bir gelişmedir. Grubumuzdaki her rakibimizi puan kayıplarında dahi çok zorladık ve zorluyoruz. Bu özelliğimizden dolayı Başta İsmail Güldüren ve ekibini kutluyoruz. İnşallah sezon başında beklemediğimiz bu sürpriz gelişmeyi Play-off’la taçlandırırız.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz ilk maçta çok sürpriz 2 puan kaybını bu maçı farklı kazanarak telafi etmeye çalıştı. Bu farklı galibiyeti alan başta teknik heyetimizi, oyuncularımızı ve Cumartesi olmasına rağmen tribünlere gelerek büyük destek veren taraftarlarımızı kutluyor, başarılarımızın devamını diliyoruz. Bu hafta grubumuzda özellikle play-ot’a ve play-off’u hedefleyen takımların aldığı sürpriz sonuçlardan sonra takımımız aldığı farklı galibiyetle 4. sıraya yerleşerek play-off iddiasını bir kez daha teyit ettirdi. Play-off’taki rakiplerimizin bundan sonraki maçlarına baktığımızda Batman-Muğla ve Ş.Urfa’dan sonra Play-off şansı en fazla olan takımız. Fikstürümüz Play-off rakiplerimizden İskenderun ve Adana 01 takımlarıyla sahalarında oynamamız dışında çok daha kolay bir fikstüre sahibiz. Yeter ki bundan sonraki maçlarımızı da bu güne kadar oynadığımız tempolarda oynayabilirsek Play-off’a kalabiliriz. Sezon başında hedeflenen kümede kalma hedefini bu oyuncular sayesinde ilk yarıda yakaladık. Şu anda hedef değişti. Play-off bundan sonraki ciddi hedefimizdir. Umarım bu yolda bir sorun yaşamayız. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun önümüzdeki hafta Kepez deplasmanında başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”