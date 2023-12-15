İnegölspor’a Ispartaspor maçında yapılan kötü tezahüratlar nedeniyle saha kapatma ve para cezası geldi.

Açıklanan PFDK kararlarına göre İnegölspor tribünlerinde kötü tezahürat nedeniyle 5. kez ceza geldiği için saha kapatma cezası geldi. İnegölspor’un Etimesgut ile oynayacağı maç seyircisiz oynanacak.

“İnegölspor Kulübünün, 10.12.2023 tarihinde oynanan İnegölspor-Isparta 32 Spor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 12.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,