İnegöl futbolunun tarihine altın harflerle kazınan Kafkasspor’un başarısı, aslında sadece bir lig yükselme hikayesi değil, kuruluşundan bugüne ilmek ilmek işlenen bir azim destanıdır. Yıllar önce bir mahalle kültürü ve güçlü bir toplumsal bağla temelleri atılan bu kulüp, amatör liglerin tozlu yollarından geçerek bugün profesyonel arenada boy göstermeyi sonuna kadar hak etmiştir. Bu süreçte camianın en büyük gücü, kuşkusuz sahip olduğu o sarsılmaz aidiyet duygusu ve "biz" olma bilinci olmuştur.

​Kafkasspor, kuruluş günlerinden itibaren sadece sporcu yetiştirmeyi değil, bir kültürü yaşatmayı da görev edinmiş bir yapıdır. Yönetim kurullarının sergilediği kararlı duruş, teknik heyetlerin stratejik planlamaları ve futbolcuların sahada terinin son damlasına kadar verdiği mücadele, bu başarının yapı taşlarını oluşturmuştur. Ancak bu tablonun en özel rengi, takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan, yağmur çamur demeden tribünleri bir bayram yerine çeviren cefakar taraftarıdır. İnegöl gibi futbol sevdalısı bir kentte, bir camianın nasıl kenetlenebileceğini tüm Türkiye’ye gösteren Kafkasspor, bu yükselişiyle sadece kendi taraftarını değil, tüm şehri gururlandırmıştır. Tüm zorluklara rağmen ;bugün gelinen noktada elde edilen bu zafer, aslında daha büyük hedeflerin ilk adımı niteliğindedir. Altyapıya verilen önem ve profesyonel yönetim anlayışı sürdüğü müddetçe, bu başarının geçici bir heves değil, sürdürülebilir bir vizyonun parçası olduğu daha net anlaşılacaktır. İnegöl’ün bağrından çıkan bu değerin, profesyonel liglerde de aynı centilmenlik ve rekabetçi ruhla adından söz ettireceğine inancımız tamdır. Kuruluşundan bugüne bu büyük aileye emek veren, omuz veren ve gönül koyan herkesi tebrik ediyor; Tüm kalbimle şehrimizin güzide takımı Kafkasspor’un bu şanlı yürüyüşünün artarak devam etmesini diliyorum. Yolunuz açık, Başarınız daim olsun.