Yaz geldiğinde içimizi bir korkudur alıyor. Öylesine bir travma yaşıyoruz ki öyle böyle değil. Yine nerede bir orman yangını haberi çıkacak diye tabiri caiz ise ödümüz ağzımıza geliyor.

Ya dikkatsizlikten veya umursamazlıktan dolayı çıkan yangınlar ormanlarımızı kül haline gelişine içimiz yana yana ağaçların kül oluşlarını izliyoruz. Tedbirsizlik ve hala anız yakma gibi huylarımızdan vazgeçmiş değiliz. Yine aynı tedbirsizliklerden olan piknik alışkanlığımızı ormanlara taşıyarak yapmak. Bu da yetmiyormuş gibi çöplerimizi gelişi güzel ortalığa saçarak şişeleri de yine ulu orta atarak hem çevre kirliliğine ve hem de güneş ışığının etkisi ile şişeler birer mercek görevi görerek kuru otların tutuşması ile yangın çıkmasına neden olmaktadırlar.

Bir başka tedbirsizlik de mangal ateşlerini iyice söndürmemiz sonucunda yangına neden olunmaktadır. Gerçekten artık aklımızı başımıza almamız gerekir. Bir yandan doğanın dengesini bozarak yağmur taşıyan ormanlarımıza gözümüz gibi bakmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Diğer yandan orman içinde yaşayan bütün canlıların hayatlarını düşünerek sık dokuyup ince elememiz gerektiğini bilmeliyiz.

Biz insanların eli ile mevsimlerin değiştiği de bir başka sorun. Televizyonlarda sürekli uyarı niteliği ile yayınlar yapılarak, içme suyu israfına dikkat çekilirken öte yandan su israfını göz ardı ederek içme suyu ile apartmanların merdivenlerine neredeyse tonlarca su harcanmaktadır. Geçen yıl kuraklık yaşadığımızı unutmamamız gerekir. Kimi her gün dükkanlarının önünü yıkarken kimi de araçlarına bol sulu banyo yaptırmaları gözlerden kaçmayan bir su israfı dikkatlerden kaçmamakta.

Evet, bu dünyadan başka bir dünyamız yok! Varsa da bizim oralara gidecek gücümüz yok. Öyleyse el birliği ile bu cennet dünyamıza ve yurdumuza sahip çıkalım. Vurdumduymazları uyaralım. Ne bir kuraklık yaşayalım. Ne de ormanlarımızın kül olmasına seyirci kalalım!

Tek kelime ile çocuklarımıza miras olarak bırakacağımız dünyamızın doğallığını koruyup, hayat kaynaklarımızı düşünerek ve israf etmeden, yok etmeden, kirletmeden bu mirası devredelim!

Sağlıkla kalın!...