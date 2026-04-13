Son haftalarda puan kayıpları ile moral bozukluğu yaşayan İnegölspor, aldığı sonuçlar ile play-off kovalayan Ankaragücü arasındaki mücadele bana göre haftanın karşılaşmasıydı.

25 bin seyirci önünde ıslıklar ve hakaretler eşliğinde sahaya çıkan bizim takım için matematiksel play-off hesabı dışında artık bir anlamda bu maç şeref maçı durumuna gelmişti. Rakibin baskılı atakları net pozisyonlarını değerlendirememesinin akabinde ilk ciddi gollük pozisyon Yasin ile yakalandı. Top dışarı giderken Yasin de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tabi ileri uçta tecrübeli forvetin çıkması rakibin ekmeğine yağ sürdü. Fakat işler onlar adına da iyi gitmedi. Biz ise bu şartlarda bir deplasman takımının nasıl oynaması gerektiğini çok doğru şekilde sahaya yaymayı başardık. Savunma arkasına atılan toplar rakibi az adamla yakaladığımız da kanatlardan yerinde çıkışlar ile önemli pozisyonlar bulduk. Fakat net olalım Ankaragücü daha gollük pozisyonlar dan sonuç alamadı. Beni hayrete düşüren konu ise bu kadro ile başkent ekibi nasıl bu kadar maç kazandı. Akla gelen cevap ise seyirci atmosferi. Başka açıklaması yok. Yetenekli oyuncuları var ama ilk 5 için yeterli değil. Bununla yüzleşmeleri gerek. Yoksa seyirci baskı olayı bir yere kadar. Bizim ise ihtimaller neticesi mücadelemiz devam ediyor. Sahada iyi bir karakter koymaya devam ediyoruz. Bu maçta da bireysel hatalarımız oldu ama söylediğimiz gibi bu sezon fazlasıyla başarılı bir dönem geçirdik. Bu azmin, bu karakter abidesi takımın play-off ile taçlanmasını isterdik. Beyoğlu ve Altınordu maçlarını kazanıp, Şanlıurfa ve Ankaragücü takımlarının puan kaybını istemekten başka çaremiz yok. Peki bu mümkün mü? Olabilir ama zor ihtimal. Bu açıdan tek çare kazanıp rakiplerin puan kaybını bekleyeceğiz. Çünkü bu saatten sonra elimizden gelen sadece budur.