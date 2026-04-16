1.Küme: 1.Grup: Gençlergücü hafta sonu İnegöl’ de Nilüfer FSM Spor ile puan mücadelesine çıktı. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanan temsilcimiz müsabakayı 6-0 kazandı. Erol Arslan’ ın talebeleri bu hafta deplasmanda Hürriyetspor’a karşı oynayacak. Rakip Hürriyetspor’un sadece 1 galibiyeti var.

2.Grup: Lider Karadeniz Güvenspor deplasmanda orta sıralarda yer alan Kumyakaspor ile karşılaştı. Müsabaka 2-2 bitince her iki taraf birer puan almış oldu. Temsilcimiz Karadeniz Güvenspor 10 puanla liderliğini sürdürüyor. Karadeniz Güvenspor hafta sonu İnegöl’ de ligin zayıf takımlarından Ahıskaspor’u konuk edecek.

6.Grup: Lider Yenicespor bu hafta sahasında sadece bir galibiyeti olan Erikligücüspor ile karşı karşıya geldi. Lider Yenicespor taraftarının önünde mücadeleyi 4-0 kazanmasını bildi. Altı puanlı Doğanspor ise Bursa’ da Küçükbalıklı Başakspor’dan puan almaya çalışsa da sahadan 4-1 yenik ayrıldı. Lider Yenicespor Hüdavendigar Osmangazispor deplasmanından 3 puan için sahne alacak. Doğanspor deplasmanda Erikligücüspor’a misafir gidecek.

U 11 Grubu: Pazartesi Kurtuluş ve Alanyurt Sahalarında U 11 müsabakaları başladı. İnegöl’ den 20 takım bu ligde yer aldı. Pazartesi günü belki de yıllarca sürecek koşuşturmanın ilk günüydü. Antrenmanlar, bireysel idmanlar, hazırlık maçları, uzak deplasmanlar, kamplar… olacak. Bu çocuklardan bazıları belki de bir gün İnegölspor, Kafkasspor veya başka bir takımın formasıyla yeni ilçe stadında kritik goller atacak, müthiş kurtarışlar yapacak, tribünleri coşturacak, İnegöllüleri ve sporseverleri mutlu edecektir. İşte bu çocuklardan yine Cengizler, İsmailler, Mutlular, İzzetler, kaleci Recepler, Serkanlar, İnançlar, Sonerler, Kara Muratlar, Hüseyinler, Gökhanlar, kaleci Vahaplar, Ayhanlar, Osmanlar, Hakimler… çıkacak. Neden olmasın?

Sevgili Sporcular,

Gün gelecek yorgun düşecek, çok zorlanacaksın. Belki de üzüntüden ağlayacaksın. Nice kez yedek kalacak, maçı kaybedeceksin. Mücadelene devam etmeli, çabalamalı, öğrenmeli, uğraş içinde olmalısın. Unutma çocuk, kalende golü yediğinde değil, pes ettiğinde kaybetmiş olursun.

İlk Maç Ne Demek?

İlk heyecan,

İlk topa dokunuş,

İlk topa vuruş,

İlk gol sevinci,

İlk şut,

İlk ikili mücadele,

İlk gol sevinci,

İlk puan,

İlk galibiyet,

İlk mağlubiyet,

İlk ofsayt kargaşası,

İlk hata,

İlk hatalı taç,

İlk ıska,

İlk forman,

İlk hakem,

İlk tribüne bakış,

İlk yere düşüş,

İlk hoca fırçasıdır.

ANILARLA FUTBOL

Kasabanın tek futbol takımı Güzelyurtspor lig başlayalı galip gelememişti. Doğal olarak 5 haftada alınan 4 mağlubiyet camiada huzurlu yaşanmasına neden olmuş kulüp lokaline takılan eski–yeni idareciler, kulübe gönül verenler saatlerce konuşup çeşitli kurtuluş reçeteleri yazmaktaydılar. Bu zor günlerden kurtulmak için çabalayan özel biri daha vardı. Takımın antrenörü Turan Hoca. Turan Hoca maça 2 gün kala çok sessizdi ve bir şeyler planladığı belliydi. Maç günü gelmişti. Oyuncular formalarını giymiş hocanın son taktik konuşmasına başlamasını bekliyorlardı. Turan Hoca soyunma odasına gayet rahat, kendinden emin içeri girince yönetici şaşırıp Turan Hocaya yanaşır ve kulağına fısıldar.

-Hocam hayırdır, bu ne rahatlık? Yoksa maçı mı bağladın?

-Yok be İbrahim. Ne bağlaması. Çok değişik bir taktik uygulayacağım. Maçı kesin alacağız.

-Nasıl bir taktik hocam?

-Bizim takım ilk yarı hücum yapmayacak. Rakip bize yüklenecek ve yorulacak. Ben de ikinci yarı takımın en iyileri; kaptan Davut‘ u 55.dakikada, oyun kurucu Kamil‘ i 65.dakikada ve forvet Yasin‘ i 75.dakikada oyuna alacağım. Maçı da kazanacağız.

Yönetici İbrahim şaşırır, aklına yatmaz ama saygısız etmemek için antrenöre karışmaz. Yılların tecrübesi Turan Hocanın vardır elbet bir bildiği diye düşünür.

Müsabaka başlar. Ev sahibi takım Güzelyurtspor gerçekten defansta kalıyor, ileri çıkmıyordu. Çünkü rakip takım, Güzelyurtspor‘a nefes aldırmıyor, atak üstüne atak yapıyordu. İlk 45 dakikada Güzelyurtspor 3–0 yenik durumdaydı. İkinci yarı başladı. Turan Hoca daha aklına koyduğu taktiği uygulamadan kalesinde 4.golü de görür. Güzelyurtspor 3 klas oyuncusunu oyuna dahil etse de maçı 4–1 kaybetmiş olur. Tabii ki Turan Hoca‘ ya maç sonrası teşekkür edilip görevine son verilir.