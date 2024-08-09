İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gözetiminde şehirdeki ulaşım sorunlarının tartışılması, vatandaş beklentilerinin aktarılması ve ulaşımla ilgili tüm paydaşların ortak bir platformda değerlendirmelerde bulunması amacıyla bir toplantı düzenledi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşlik, Burulaş Otobüs İşletmeleri Müdürü Mehmet Özşimşekler, Burulaş Yönetim Kurulu Üyeleri, kırsal ve merkez mahalle muhtarları, Şoförler Odası temsilcileri, emniyet ve jandarma trafik yetkilileri ile İnegöl toplu taşımasında yer alan kooperatif ve şirket temsilcilerinin katıldığı toplantıda, İnegöl’ün ulaşım durumu kapsamlı bir şekilde değerlendirildi ve gelecekteki yol haritası üzerinde görüşmeler yapıldı.

BURULAŞ VE İNEGÖL BELEDİYESİ SUNUMLARI YAPILDI

Perşembe günü Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılan toplantı, Burulaş Otobüs İşletmeleri Müdürü Mehmet Özşimşekler’in sunumuyla başladı. Daha sonra, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürü Bilal Aktürk, İnegöl Belediyesi tarafından hazırlanan toplu taşıma master planı ve ulaşım konularında bir sunum gerçekleştirdi.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR ÇOK ETKİLEYİCİ

Sunumların ardından Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli kürsüye gelerek selamlama konuşması yaptı. İnegöl Belediyesi’nin çalışmalarını tebrik eden Beşli, “İnegöl Belediyesi ve Başkanımıza iki konuda çok teşekkür ediyorum. Birincisi bu organizasyonu düzenledikleri için ikincisi ise ulaşımla ilgili konularda dertlere derman olmak için yaptıkları çalışmalar çok etkileyici. Bizim konumuz değil diyebilirlerdir” dedi.

ULAŞIM KÜLTÜRÜ DEĞİŞTİ, YENİ MECBURİYETLER GELDİ

Ulaşımın hayatımızda önemli bir yere sahip olduğuna da dikkat çeken Beşli, şöyle konuştu: “Ancak sadece aksaklıklar yaşadığımızda aklımıza gelen bir konu. Belediyeler ve kamu hizmeti yapanların da gündeminde çok yukarılarda bir konu. Yöntem olarak herkes kendi konusunun profesörü. Ama konunun taraflarıyla toplanarak talepleri ve imkanları görüşmek, çözüm üretmek, projeler üretmek bence en kıymetlisi. İnegöl Belediyesi’ne bu konudaki hassasiyeti ve duruşu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Örneğin dijital ikiz meselesi daha yeni yeni gündeme gelirken, İnegöl Belediyesi hemen hayata geçirmiş. Sayısal veriler üzerinden, bir ölçüm üzerinden konuları konuşuyor olmamız bizim için kıymetli. Toplu taşıma işi ve yolculuğu, sıkıntılı trafiğin de sebebi olmaya başladığı için bazı düzenlemeleri mecbur bırakıyor. Ulaşım kültüründe değişiklikler ve ulaşım kültüründe bazı revizyonlara sebebiyet veriyor. Ulaşım kültürü değişti, yeni mecburiyetler geldi. Bu toplantı sonunda da umudumuz verimli ve dişe dokunur neticelere ulaşmak.”

“DERDİMİZ ORTAK, İNSANLARA HİZMET ETMEK”

Beşli’nin ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye geldi. Salondaki konuklara hitap eden Taban, “Bugün güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Siyasi denklemler ne olursa olsun, biz işimize bakalım. İnegöl ile ilgili bugün Burulaş’ı mı konuşacağız, ulaşım özelindeki eksiklerimizi gidermemiz lazım. Altyapıyı konuşacağız, park yapımları, diğer çalışmalar… Hepsini yapıp, ortak bir dille konuşarak hayata geçirmek istiyoruz. Nihayet itibariyle de bugün konuştuğumuz konu çok zor, kompleks bir konu. Ama tabi uzmanlarca değerlendirildiğinde belirli bir mühendislik çalışmasıyla gerçekten iyi bir noktaya getiriliyor. Ben geçmiş dönemde Alinur Aktaş Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. O günkü Burulaş Genel Müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyorum. Bugün için de Mustafa Bozbey Başkanımıza, kıymetli Genel Müdürümüz Fahrettin Beye teşekkür ediyorum. Sonuçta derdimiz ortak, insanlar hizmet edeceğiz” diye konuştu.

AMACIMIZ EN İYİ HİZMETİ VERMEK

İnegöl Belediyesi’nin geçmiş dönemde de doğrudan kendi konusu olmasa dahi şehre katkı sunacak çalışmalar yapıp verileri ilgili kurumlarla paylaştığına dikkat çeken Başkan Taban, “Bizler geçmiş dönemde de elimizdeki tüm verileri ilgili yönetimlerle paylaştık, bugün de paylaşmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızın taleplerini, geri bildirimlerini can kulağıyla dinliyoruz. Arkadaşlarımızın yaptığı sunumda 25-30 civarı mahallemizin ulaşım talebini henüz karşılayamadık. İnşallah bu dönem karşılamak nasip olsun. Merkezde de çok yoğun bir nüfus var. İnsanlar bindikleri yerden varacakları noktaya ulaşmak istiyorlar. Ancak nüfusu kalabalıklaşan, araç sayısı artan şehirlerde aktarma sistemlerine ihtiyaç duyuluyor. Biz taşıma yapan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da bu işin yükünü çekiyor. Amacımız en uygun, en kaliteli taşımayı nasıl yapabiliriz? Sağlıklı ulaşımı nasıl hizmete döndürürüzü çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız verileri paylaşıyorlar. Burulaş yönetimi de İnegöl için en güzel hizmeti geri döndürecektir. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Alper Taban, Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli ve İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürü Bilal Aktürk katılımcıların soru ve taleplerini dinledi. Karşılıklı istişareler yapılarak çözüm yolları görüşüldü.