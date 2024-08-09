Türk Telekom, ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olan siber güvenlik alanındaki yetkinliğini ve başarısını CREST Sertifikasıyla uluslararası çapta tescilledi. IDC (International Data Corporation) tarafından yayınlanan Türkiye Siber Güvenlik Pazar Analizi Raporu’na göre Siber Güvenlik Hizmetleri Kategorisi’nde 3 yıldır üst üste "Pazar Lideri" konumunu sürdüren şirket, uluslararası sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından üç başlıkta akredite olan ilk kurum oldu.

Türkiye’nin önde gelen siber güvenlik merkezinde yerli ve milli çözümlerle küresel standartlarda güçlü bir siber savunma oluşturmak için çalışmalar yürüten Türk Telekom, bu alandaki başarısını CREST Sertifikasıyla tescilledi. Yapılan açıklamaya göre; IDC (International Data Corporation) tarafından yayınlanan Türkiye Siber Güvenlik Pazar Analizi Raporu’na göre Siber Güvenlik Hizmetleri Kategorisi’nde 3 yıldır üst üste "Pazar Lideri" konumunu sürdüren şirket, uluslararası sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından üç başlıkta akredite olan ilk kurum oldu.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türk Telekom olarak, ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olarak gördüğümüz siber güvenlik alanında küresel standartları karşılamaktan ve Türkiye’de bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Yerli ekosistemi destekleyen çalışmalarımızı sürdürürken, ürün ve hizmetlerimizi her geçen gün artan siber ataklara karşı yeniliyoruz. “Kritik altyapılarda yerli ve milli ürün kullanma” vizyonu ile en kritik ve maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi noktasında yatırımlarımız da devam ediyor. Siber güvenlik, veri merkezi ve bulut bilişim gibi çözümlerimizle işletmelerin dijitalleşmesine öncülük ederken, akıllı kent projeleri gibi yenilikçi teknolojileri hayatın içine alıyoruz. Uluslararası bir akreditasyon ve sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından Türkiye’de üç başlıkta akredite edilen ilk kurum olarak, müşterilerimize en yüksek güvenlik seviyesinde hizmet sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Şirket, CREST’ten müşterilerine kesintisiz test servisi sunduğu penetration test ve red team (Pen Test) hizmeti, siber olay müdahale ve danışmanlık hizmeti CSIR ve yeni nesil (NextGen) siber güvenlik merkezi ile akredite olarak sertifika aldı. Bu kapsamda şirket, Blue Team hizmetleri ile Türkiye’de uçtan uca servis veren kurum olurken, Türkiye’nin Next Generation Security Operation (NextGen) özelliğine sahip siber güvenlik merkezi olduğunu ve bu servisi verebilen operatör olduğunu duyurdu.