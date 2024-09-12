ING Türkiye, esnek ve yenilikçi insan kaynakları yaklaşımını bir adım daha öteye taşıyarak babalık iznini 8 haftaya çıkardığını duyurdu.

İnsan kaynakları politikasını “Önce kendin olursun, sonra ING’li” anlayışıyla şekillendiren ING Türkiye, esnek ve yenilikçi insan kaynakları uygulamaları ile öne çıkıyor. ING Türkiye çalışan odaklı yaklaşımını bir adım öteye taşıyarak, babalık iznini 8 haftaya çıkardı. Yeni baba olan bankanın çalışanları artık ilk 4 hafta aralıksız olarak izin kullanabiliyor, kalan 4 haftayı ise bebeği 18 aylık olana kadar esnek bir şekilde planlayabiliyor. Banka, ayrıca yasal izinler dışında sunulan Flexi İzinlerle de çalışanlarının aileleriyle daha fazla zaman geçirmelerine ve kişisel ilgi alanlarına vakit ayırabilmelerine olanak sağlıyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, “Esnek ve yenilikçi uygulamalarımızla çalışanlarımızın iş ve özel yaşam dengesini sağlamalarına destek olmayı amaçlıyoruz. Esnekliği sadece çalışma modelleri ile sınırlamıyor, insan kaynakları stratejimize bütüncül olarak yansıtıyoruz. Flexi İzin uygulaması ile yasal izinler dışında çalışanlarımıza birçok farklı izin hakkı sunuyoruz. Bununla birlikte Babalık İznini 8 haftaya çıkararak yenilikçi duruşumuzu daha da güçlendirdik. Bankacılık sektöründe 8 hafta Babalık İzni sunan ilk kurum olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz. Bu uygulamamız toplumsal cinsiyet eşitliğine desteğimizin de önemli bir göstergesi. Ayrıca iş hayatında kadının güçlendirilmesini de önemsiyoruz; bu kapsamda anne olan çalışanlarımız bebekleri 6 aylık olana kadar maaş kesintisi olmaksızın izinli sayılıyor ve bebekleri 1 yaşına gelinceye kadar uzaktan çalışabiliyor” dedi.

Yapılan açıklamaya göre banka, 8 haftalık babalık izniyle öne çıkarken, aynı zamanda Flexi İzinlerle de çalışanlarına yasal izinleri dışında farklı izin hakları sunuyor. Bankanın çalışanları birikmiş izni olmasa bile bu izinleri sınırsız bir şekilde kullanabiliyor. ING çalışanları “Önce Sevdiklerim İzni” ile sevdiklerine diledikleri kadar vakit ayırabilirken, “Sağlığımı Düşünüyorum İzni” ile doktor randevuları gibi sağlık ihtiyaçları için izin kullanabiliyor. Evcil hayvan sahibi ING çalışanları sevimli dostlarının bakıma ihtiyaçları olduğunda “Pati Sağlığı İzni” hakkını kullanabilirken, özel hayatında yapmak zorunda olduğu resmi işlemler ya da ev tamir işleri gibi dönemlerde “Sıkıcı İşler İzni” ile işlerini rahatça halledebiliyor. Çocuk sahibi banka çalışanları ise çocuğunun özel anlarında yanlarında olabilmeleri için “Çocuğum ve Ben İzni”ni kullanabilirken, ING bünyesindeki hobi kulüplerinden birinde yer alan banka çalışanları de “Hobi Kulübü Etkinlik İzni” ile kulüp etkinliklerine katılabiliyor. “Farklılıklarımızla Bir Aradayız İzni” ile banka çalışanları yılda iki gün kendileri için önemli olan kültürel ya da ailevi günlerini dilediği gibi geçirebiliyor. ING’liler ayrıca, “Sen Hayatını Yaşa iznini” kullanarak kendilerine zaman ayırabiliyor.