Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Yılmaz, beyin damar hastalıklarının yol açtığı işlev kaybına felç ya da inme adı verildiğini belirtti. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon kişinin inme geçirdiğini ve her yıl bu sayıya 250 bin kişinin eklendiğini ifade eden Dr. Yılmaz, inmeyi Türkiye ve dünyada fonksiyon kaybı ve yeti yitimine en sık neden olan hastalıklardan biri olarak tanımladı. İnmeye bağlı ölümlerin ise Türkiye’de en yaygın ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığını vurguladı.

"İnme Erkeklerde Daha Sık Görülüyor"

İnmenin iki türü olduğunu belirten Dr. Yılmaz, vakaların %80’inin beyindeki damarların tıkanması veya daralmasıyla ortaya çıkan iskemik inme olduğunu, %20’sinin ise damarların çatlamasıyla oluşan hemorajik inme olduğunu açıkladı. İnme erkeklerde daha sık görülse de, kadınlarda daha ölümcül sonuçlanabiliyor. Dr. Yılmaz, tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, obezite, hareketsizlik, sigara ve alkol tüketimi gibi faktörlerin inme riskini artırdığını ve ritim bozukluğu olan kişilerde inmenin daha sık gözlemlendiğini ekledi.

“Üç belirti inme habercisi”

Beynin değişik bölgeleri vücudun değişik bölgelerini ve değişik fonksiyonlarından sorumlu olduğu için beynin etkilenen alanına bağlı olarak da hastalarda görülen klinik bulguların değiştiğini anlatan Dr. Yılmaz, hastaların daha çok konuşma bozukluğu, kas güçsüzlüğü, denge koordinasyon bozuklukları, hafıza kayıpları ve görme bozukluklarıyla hekime başvurduklarını ifade etti. İnme bulgularının toplum tarafından bilinmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Yılmaz, temel 3 bulguyu yüzde kayma, konuşma bozukluğu ve kolda güçsüzlük olarak sıraladı.

“İnmede zamanla yarışıyoruz, saniyeler ve dakikalar bile önemli”

İnmenin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Yılmaz, “Buradaki tedavi edilebilir kısmında önemli olan erken tanı. O yüzden inme olduğunda tanımamız ve şüphelendiğimiz durumda neler yapmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve Türk Nöroloji Derneği ‘Zaman beyindir’ sloganını belirledi. Zaman çok önemli bizim için. İnme tedavisi çünkü zamana bağlı, vakit kaybetmemek, evde olayın düzelmesini beklememek ve şüphe varsa hemen 112’yi aramamız gerekiyor. İnme tedavi edilebilir bir hastalık dedik ama akut dönem dediğimiz ilk saatler bizim için çok önemli. Saniyeler, dakikalar kişinin hayatı için ve fonksiyon yitimi açısından çok önemli” dedi.

112 Acil Müdahale ekibinin hastayı aldığı an inme merkezine götürdüğünü belirten Dr. Yılmaz, bu hastalara ilk dört buçuk saat içerisinde pıhtı açıcı tedavi uygulandığını; büyük bir damar tıkanıklığı var ise durumda anjiyo işlemiyle damara girip bu pıhtının dışarı çekildiği trombektomi işleminin uygulandığını dile getirdi.

“Doktor kontrollerini aksatmayın”

Düzenli doktor kontrollerinin önemine işaret eden Dr. Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ben sağlıklı olduğumu düşünüyorum. O yüzden hiç doktora gitmiyorum’ cümlesi güzel ve iyi bir cümle değil. Damar hastalıkları belirli bir seviyeye ulaşmadan riskleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun için de düzenli doktor kontrollerine gitmemiz gerekiyor. Aynı zamanda yaşam tarzımızı değiştirmek ve damar dostu bir yaşam stili benimsememiz gerekiyor. Bunu yediğimizde, içtiğimizde, yürümemizle, uykumuzla, sporumuzla yapabiliriz.”