İnternet sitesini teknik ve içerik olarak iki aşamada incelemek gerektiğine dikkati çeken bilişim uzmanları, web site hızı 1,5 saniyeden fazla olan işletmelerin müşterilerinin yüzde 20'sinden olumsuz dönüş aldığına dikkati çekti.İSTANBUL (İGFA) - Kullanıcılar, sosyal medyada post beğenmekten hikaye izlemeye dikey videolarla vakit geçirmeye kadar çeşitli yollarla internette zaman geçiriyor. Ayrıca, haber okuma, e-posta takip etme ve oyun oynama gibi aktiviteler sırasında gördükleri reklamlar ve içerikler, web sitelerini ziyaret etmelerine neden oluyor.

Dijital pazarlama stratejilerinin en önemli unsurlarından biri olan web siteleri, günümüz dijital çağında tüketim hızının artış göstermesiyle e-ticarette öne çıkmak isteyen işletmeler için hayati bir önem taşıyor.

İşletmelerin başarısını artırmak ve geleceğe yönelik sağlam adım atmak için her bir aşamanın dikkatlice planlanması gerektiğini söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, web site performansını artırmak için ipuçlarını 5 maddede sıraladı:

TEKNİK ALT YAPIDA İYİLEŞTİRMELER YAPIN

Web sitenizin teknik altyapısını güçlendirmek, hızlı yüklenme süreleri ve düşük kullanıcı terk oranları sağlar. Yeni nesil kodlama teknikleri ve hafif tema kullanımı, kullanımı deneyimini olumlu etkileyecektir. Aynı zamanda teknik olarak optimize edilmiş olması gerekiyor çünkü arama motorları ve sosyal medya platformları teknik olarak hızlı açılan sade ve iyi kodlanmış web sitelerini pozitif buluyor ve reklam maliyetlerini düşürüyor. Ayrıca organik sıralamanızı da daha yukarıya çıkarabiliyor. E-ticaret altyapısı olarak hazır kullanılan temalar da kullanılabilir. Ancak bu temalar üzerinden teknik iyileştirmeler yapılması gerekir.

KULLANICI ODAKLI TASARIM

Estetik bir tasarım, kullanıcıların siteyi daha kolay gezmesini ve içeriğe hızlıca ulaşmasını sağlar. Kullanıcılar web sitelerine girerken tasarım konularına dikkat ediyorlar. Kullanıcının web sitesinde geçirdiği zamanın nitelikli olması, daha hızlı sonuç vermesi ve web sitesine tıkladığında hızlı bir şekilde açılması çok önemlidir. İçeriklerin, kullanıcının okuyabileceği ve tüketebileceği şekilde olması, görsellerin ilgi çekici olması ve videoların optimize edilmiş, hızlı açılan ve yüksek çözünürlüklü olması gibi birçok metrik bulunuyor.

SEO UYUMLU İÇERİK YÖNETİMİ

Web sitesindeki anahtar kelimeler ile ilgili ve bilgilendirici içerikler yazmak da hem arama motorlarının hem de sosyal medya platformlarının sevdiği bir konudur. Burada anahtar kelimeleri doğru şekilde belirlemek ve içerikleri hedef kitlenizin ilgisi çekecek şekilde hazırlamak çok önemlidir. Doğru içerikler web sitenin organik arama sonuçlarında üst sıralarda yer alınmasını sağlar.

MOBİL OPTİMİZASYON

İnternet kullanan kullanıcıların yüzde 85’i mobil olarak kullanıyor. Bu nedenle mobil açılış hızını optimize etmemiz, sadece web sitenin masaüstü optimizasyonu değil, mobil optimizasyonunu da yapmak gerekiyor. Tüm cihazlarda açılabilir ve yine hızlı açılan, içerikleri mobile göre optimize edilmiş web siteleri oldukça önemlidir. Bu optimizasyonları artırmak, hem reklam maliyetlerini düşürmeyi hem organik sıralamayı yükseltmeyi hem de daha nitelikli trafik kazanılmasını sağlar.

ANALİZ VE İZLEME

Tüm bu adımları detaylı şekilde uyguladıktan sonra performans izleme araçlarını kullanarak web sitenizin performansı düzenli olarak izlenmelidir. Farklı içerik ve tasarım varyasyonlarını test ederek en iyi performans gösteren seçenekler belirlenip yol haritası çıkarılabilir. Aynı zamanda kullanıcıların deneyimlerine dair geri bildirimler toplanarak ve analiz ederek site performansı iyileştirilebilir.