Osmangazi Belediyesi, "Hisar İlçesi'nde Yaşayan Tarih" projesiyle 1326 yılında fethedilen Bursa'yı Hisar bölgesinde yeniden hayata döndürdü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nden Tarihi Çarşı ve Kervansaraylar Mahallesi'ne kadar uzanan tarihi İpek Yolu'nu yeniden oluşturduklarını, Hisar bölgesine kadar uzanarak Tarihi Bursa'yı geleceğe taşıyacak tarihi bir dönüşümü kolaylaştırdıklarını vurguladı.

Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda tarihi dokuyu adım adım canlandıran Osmangazi Belediyesi, Kale Sokak, Osmangazi Çıkmazı, Surüstü ve Sümbüllü Bahçe Konağı, Oruçbey Caddesi ve Arkeopark gibi bölgede büyük restorasyon projelerine imza atmakla kalmadı, Bursa'nın değerini artıracak bir tarihi cevheri daha ortaya çıkardı. Bursa kuşatması sırasında Osmanlı'ya yardım eden ve daha sonra Müslüman olup idareci olan Bizanslı Filippos'un (Filiboz) oğlu Hayrettin'e ait olan Filiboz Camii, Osmangazi Belediyesi'nin çabalarıyla yeniden hayata döndürüldü.

15. yüzyılda inşa edilen ancak zamanla doğal afetlere yenik düşen Filiboz Camii, Sanat Tarihi ve Restorasyon Raporları ilkeleri doğrultusunda yeniden inşa edilmiştir. Filiboz Camii, çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra Hisar'ın tarihi dokusunu birbirine bağlayan önemli parçalardan biri haline geldi. Filiboz Camii'nde incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hisar'da zamanda yolculuğun resmen başladığını belirtti.

Başkan Dündar, tarihi kenti gün yüzüne çıkarma vizyonunu vurgulayarak, "Hisar'da bulunan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gördüğümüz sanal ortamın gerçekliğini yaşayacağımızı söylerdik. Artık tarihi bölgede gerçek tarihi yaşamaya başladık. Hisar Mahallesi'nde Yaşayan Tarih Projesi kapsamında bu planları sistematik bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de Filiboz Camii'dir. Camiyi yeniden inşa ederek, çevre peyzajını oluşturarak ve bir şehir bahçesi kurarak, bu bölgenin sosyal yaşamını 15. yüzyıldaki haline benzeyecek şekilde canlandırıyoruz. Evlerin arasındaki komşu kapıları, kent bahçeleri, camileri ve yeşil alanlarıyla Eski Bursa'yı, içindeki tarihi ruhu koruyarak yeniden yaratıyoruz. Tarihi İpek Yolu'nun Anadolu'daki son durağı olan Bursa'da, Bursa İpek Yolu'nu da yeniden canlandırıyoruz. Panorama 1326 Bursa Fethi'nden başlayarak Tarihi Çarşı ve Kervansaraylar Bölgesi'nden Hisar'a kadar adım adım uzanan Bursa İpek Yolu'na hayat veriyoruz. Sevgili şehrimiz Bursa'ya hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.