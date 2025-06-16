Amerikan ABC News kanalına verdiği röportajda konuşan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu planı reddetmesine dikkat çekerek, “Bu, çatışmayı tırmandırmaz, sona erdirir” ifadelerini kullandı.

Suikast iddiasıyla ilgili net bir tutum sergileyen Netanyahu, İsrail’in Hamaney’i hedef alıp almayacağı yönündeki soruya “İsrail yapması gerekeni yapıyor” yanıtını verdi. İran'ın önde gelen nükleer bilim insanlarının daha önce hedef alındığını hatırlatan İsrail Başbakanı, bu kişileri “Hitler’in nükleer takımı” olarak nitelendirdi.

Öte yandan Axios haber sitesinden Barak Ravid’in aktardığına göre, adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sırasında Hamaney’i öldürme fırsatının doğduğunu söyledi. Aynı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu suikasta açık şekilde karşı çıktığını ve “İranlılar bir ABD’liyi öldürmedi, siyasi liderlerin hedef alınması söz konusu bile olmamalı” dediğini ifade etti.

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerinde bulunan nükleer tesisleri ve askeri yönetim merkezlerini hedef alan kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve çok sayıda üst düzey askeri yetkilinin yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil can kaybının 224 olduğu bildirildi.

İran, saldırılara balistik füzelerle yanıt verdi. Bu misillemede 24 kişinin öldüğü, 500’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Yaşanan gelişmeler uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, başta Türkiye olmak üzere birçok ülke İsrail’e tepki gösterdi.