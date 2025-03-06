Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine girmesiyle birlikte, bankaların ticari kredi faizini aynı hızda düşürmemesinden yakının iş dünyası temsilcileri, bankaların artık daha fazla beklememesini istedi. Temsilciler Merkez Bankası kararını olumlu bulurken, bankaların da adım atmasını talep etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bankalar ticari kredi faizini düşürmek için ne bekliyor?” derken, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ASO Başkanı Seyit Ardıç da finansman sorunun derinleştiğinin altını çizerek, bankaların bir an önce ticari kredi faizini düşürmesini istedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın politika faizini indirmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Merkez Bankası politika faizini 2,5 puan düşürerek yüzde 42,5’e çekti. Merkez Bankası politika faizi 3 ayda 7,5 puan inmiş oldu. Bankalar mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıtıyor. Ancak, ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor.

Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar? Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz.

Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar da ekonomide maliyetleri artırıp, arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı oluşturuyor. Öncelikle KOBİ kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesi gerekiyor."

Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da açıklamasında şunları söyledi:

“Merkez Bankası, son üç Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini toplamda 750 baz puan indirdi. Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünün devam etmesi oldukça önemli.

Ancak bu indirimler aktarım mekanizması yoluyla ticari kredi faiz oranlarına yansımıyor. Bankalar, finansmana ulaşım sorunu derinleşen sanayicilerimizin kullandığı ticari kredilerin faizlerini de bir an önce politika faizindeki indirime paralel olarak düşürmelidir.

Bu; üretim, istihdam, ihracatımızın sürdürülebilirliği ve makroekonomik istikrarın sağlanması açısından son derece önemlidir.”

"Bankaların, kredi faizlerine yansıtmasını bekliyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinin yüzde 42,5 seviyesine indirmesiyle ilgili, "Bankaların, indirim kararını kredi faizlerine yansıtarak süreci desteklemelerini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele sürecindeki başarı, faiz indirimlerinin de devamının geleceğine işaret ediyor. Faizlerin düşüş eğilimine girmesi, finansman maliyetlerini de düşürerek, reel sektör ve iş dünyamızın önünü görmesi, planlamalarını yaparak, yatırım, üretim ve ticaretin artmasına olumlu yansıyacaktır. Finansman maliyetleri, iş dünyamız açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle bankaların, indirim kararını kredi faizlerine yansıtarak süreci desteklemelerini bekliyoruz."