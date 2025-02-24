Ünlü iş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti. Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından ve Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy, uzun süredir tedavi görüyordu. Yılmaz Ulusoy, yarın (25 Şubat) Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
Yılmaz Ulusoy Holding’ten yapılan açıklamada, "Şirketimizin kurucusu Sayın Yılmaz Ulusoy’u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi 25 Şubat 2025 Salı günü öğlen namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nden kaldırılacak olup Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecekti" denildi.
Kaynak: iha